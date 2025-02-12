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TFF Mertens'in penaltısı sonrasında hakeme cezayı kesti

TFF Mertens'in penaltısı sonrasında hakeme cezayı kesti

Haber Merkezi
09:4212/02/2025, Çarşamba
G: 12/02/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Galatasaray-Adana Demirspor maçı, konuk ekibin sahadan çekilmesi sonrasında yarıda kalmıştı. Bu karşılaşmada Galatasaray'ın kazandığı penaltı oldukça eleştirilmişti. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) bu maçın hakemiyle ilgili kararını verdi.

Süper Lig'in 23. haftasında beklenmedik bir olay yaşandı.

Karşılaşmanın 12. dakikasında Mertens'in yerde kaldığı bir pozisyonda Galatasaray penaltı kazandı.

Fakat bu pozisyonun penaltı olmaması gerektiği ve Mertens'in hakemi aldatmaya yönelik hareketten sarı kart görmesi gerektiği konusunda futbol kamuoyu birleşti.

Adana Demirspor'da bu penaltı kararı sonrasında 30. dakika itibarıyla karşılaşmadan çekildi.

Yaşananlardan sonra Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) da, hakemin kararının hatalı olduğunu kabul etti.

Karşılaşmada Oğuzhan Çakır ana hakem, Danimarkalı Jakob Sundberg ise VAR olarak görev yapıyordu.

Sabah'ın haberine göre TFF, bu maçın cezasını kesti.

Galatasaray-Adana Demirspor maçının Danimarkalı VAR hakemi Jakob Sundberg, bir daha Süper Lig'de görev yapamayacak.

TFF, Sundberg ile olan sözleşmesini sonlandırdı.

Oğuzhan Çakır'ın da belli bir süre dinlendirilmesi bekleniyor.

#Galatasaray
#Adana Demirspor
#Süper Lig

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