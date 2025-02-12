TFF Mertens'in penaltısı sonrasında hakeme cezayı kesti

Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Galatasaray-Adana Demirspor maçı, konuk ekibin sahadan çekilmesi sonrasında yarıda kalmıştı. Bu karşılaşmada Galatasaray'ın kazandığı penaltı oldukça eleştirilmişti. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) bu maçın hakemiyle ilgili kararını verdi.

1 /10 Süper Lig'in 23. haftasında beklenmedik bir olay yaşandı.

2 /10 Karşılaşmanın 12. dakikasında Mertens'in yerde kaldığı bir pozisyonda Galatasaray penaltı kazandı.

3 /10 Fakat bu pozisyonun penaltı olmaması gerektiği ve Mertens'in hakemi aldatmaya yönelik hareketten sarı kart görmesi gerektiği konusunda futbol kamuoyu birleşti.

4 /10 Adana Demirspor'da bu penaltı kararı sonrasında 30. dakika itibarıyla karşılaşmadan çekildi.

5 /10 Yaşananlardan sonra Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) da, hakemin kararının hatalı olduğunu kabul etti.

6 /10 Karşılaşmada Oğuzhan Çakır ana hakem, Danimarkalı Jakob Sundberg ise VAR olarak görev yapıyordu.

7 /10 Sabah'ın haberine göre TFF, bu maçın cezasını kesti.

8 /10 Galatasaray-Adana Demirspor maçının Danimarkalı VAR hakemi Jakob Sundberg, bir daha Süper Lig'de görev yapamayacak.

9 /10 TFF, Sundberg ile olan sözleşmesini sonlandırdı.