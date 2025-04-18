TFF yeni sezonda uygulanacak yabancı oyuncu sayısını açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2025-2026 ve 2026-2027 futbol sezonlarında uygulanacak olan yabancı oyuncu kuralını açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yeni sezon uygulanacak yabancı oyuncu kuralını açıkladı.
Yapılan açıklamaya göre yeni sezonda da yabancı oyuncu sayısı 14 olacak ama kadroların gençleştirilmesi istenecek.
TFF'den yapılan açıklamaya göre yabancı sınırı şu şekilde olacak.
A Takım Listesine yazılabilecek 14 yabancı futbolcunun 12’si için herhangi bir yaş kriteri aranmayacak.
En az 2 yabancı oyuncunun ise 01.01.2003 veya daha sonraki tarihte doğmuş olması zorunlu olacak.
2026-27 sezonunda ise 14 yabancı futbolcunun en az 4’ünün 01.01.2004 veya daha sonraki tarihte doğmuş olması zorunlu olacak.