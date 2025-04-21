Trabzonspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Teknik direktör Stanimir Stoilov Trabzonspor karşılaşmasında her şeylerini ortaya koyacaklarını belirterek, "Bu rüyayı gerçekleştirmek istiyoruz. Avrupa hedefini ben koydum, camia da bana inandı. Bunun için tüm mücadelemizi göstereceğiz" dedi.



