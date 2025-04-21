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Trabzonspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

15:1421/04/2025, Pazartesi
G: 21/04/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Trabzonspor evinde Göztepe’yi konuk edecek. Papara Park’ta oynanacak karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek. Göztepe, Trabzonspor'la tarihinde oynadığı 5 kupa mücadelesini ise kazanamadı. Tek maç üzerinden yapılacak yarı final müsabakasını kazanan taraf finale yükselecek. Maçın 90 dakikalık bölümünde kazanan çıkmazsa 15'er dakikalık 2 uzatma devresi oynanacak. Eşitlik yine bozulmazsa turu geçen tarafı seri penaltı atışları belirleyecek. Peki, Trabzonspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası’nda yarı finalde evinde Göztepe’yi konuk edecek. Karşılaşmayı Cihan Aydın yönetecek.


Göztepe, Trabzonspor'la tarihinde oynadığı 5 kupa mücadelesini ise kazanamadı. İlk olarak bordo-mavililerle 1975-1976 sezonunda karşılaşan İzmir ekibi evinde rakibine 3-2 yenilip deplasmanda da maçı 2-0 kaybederek elendi.


Göztepe, kupada 1984-1985 sezonunda Trabzonspor'la rakip oldu. İzmir'deki maç golsüz berabere bitti. Trabzon'da ise maçı 1-0 kaybeden Göztepe yine elendi.


İki takım son olarak 1999-2000 sezonunda kupada rakip oldu. Tek maç üzerinden oynanan elemede Trabzonspor, Göztepe'yi 3-1 yendi.


Teknik direktör Stanimir Stoilov Trabzonspor karşılaşmasında her şeylerini ortaya koyacaklarını belirterek, "Bu rüyayı gerçekleştirmek istiyoruz. Avrupa hedefini ben koydum, camia da bana inandı. Bunun için tüm mücadelemizi göstereceğiz" dedi.


Trabzonspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?



Trabzonspor - Göztepe maçı 24 Nisan Perşembe saat 20.30’da başlayacak. Karşılaşma ATV ekranlarından naklen yayınlanacak.


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