Transferde dev kapışma: Yıldız futbolcu Galatasaray ile Fenerbahçe'yi karşı karşıya getirdi

Alman hücum oyuncusu, Bayern Münih ile bitecek olan sözleşmesini henüz uzatmadı. Bayern, yeni kontrat teklif etti, sportif direktör Max Eberl, önceki gün oyuncunun menajeri Pini Zahavi ile yemek yedi. Ancak taraflar bir anlaşmaya varamadı.