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Transferde dev kapışma: Yıldız futbolcu Galatasaray ile Fenerbahçe'yi karşı karşıya getirdi

Transferde dev kapışma: Yıldız futbolcu Galatasaray ile Fenerbahçe'yi karşı karşıya getirdi

11:3930/05/2025, Cuma
G: 30/05/2025, Cuma
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Türk futbolunun iki ezeli rakibi Galatasaray ile Fenerbahçe, transferde de karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertlilerin, sarı-kırmızılıların gündemindeki yıldız futbolcu için girişimlerde bulunduğu belirtildi.

Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmanın planlarını yapan Fenerbahçe, Galatasaray'ın da gündeminde olan yıldız futbolcu için ciddi bir şekilde devreye girdi.

Galatasaray ise teknik direktör Okan Buruk'un daha önce transfer listesine aldığı dünyaca ünlü yıldızdan olumlu bir haber bekliyor. 

Fanatik'in haberine göre Süper Lig'in iki devini karşı karşıya getiren isim Leroy Sane. Yıldız futbolcuya İtalya ve İngiltere'den yoğun bir ilgi var.

Alman hücum oyuncusu, Bayern Münih ile bitecek olan sözleşmesini henüz uzatmadı. Bayern, yeni kontrat teklif etti, sportif direktör Max Eberl, önceki gün oyuncunun menajeri Pini Zahavi ile yemek yedi. Ancak taraflar bir anlaşmaya varamadı. 

Sane için Galatasaray uzun süredir devredeydi. Sarı-kırmızılılar, 29 yaşındaki futbolcuya senelik 10 milyon euronun üzerinde maaşın yanı sıra imza parası içeren bir teklif sunmuştu. Ardından Fenerbahçe’nin de bu yarışa dahil olduğu ortaya çıktı.

Leroy Sane için devlerle yarışan Fenerbahçe ve Galatasaray da imzayı attırmak için ellerinden geleni yaparak her yolu denemeye kararlı görünüyor.

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