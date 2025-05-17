Transferde ters köşe! Fenerbahçeli yıldız menajerler tarafından Beşiktaş'a önerildi

Bu sezon ligde ve kupada umduğunu bulamayan Beşiktaş, yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak istiyor. Bu kapsamda transfer yapacağı bölgeleri belirleyen siyah-beyazlılara menajerler tarafından Fenerbahçe'de forma giyen yıldız isim önerildi. İşte ayrıntılar...
Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın gündemine sürpriz bir isim geldi.
Masuaku'nun durumuna göre bir sol bek takviyesi yapacak olan siyah-beyazlılara menajerler tarafından bu sezon Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Filip Kostic önerildi.
Takvim'de yer alan habere göre Kartal'ın bu öneriye henüz geri dönüş yapmadığı öğrenildi.
Kostic'in Türkiye'de kalmaya sıcak baktığı da gelen haberler arasında.
Bonservisi Juventus'ta bulunan 32 yaşındaki futbolcunun İtalyan ekibiyle 1 yıl daha kontratı bulunuyor.
Juventus'un oyuncuyla devam etmeyeceği ve Sırp futbolcu için 4-5 milyon Euro arasında bir bonservis bedeli talep edeceği ifade ediliyor.