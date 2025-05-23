1'inci Lig Yükselme Play-off 2. Tur rövanş karşılaşmasında Bandırmaspor konuk ettiği Boluspor ile 0-0 berabere kaldı ve 4-1'lik genel skorla adını finale yazdırdı.
Trendyol 1'inci Lig Yükselme Play-off 2. Tur rövanş karşılaşmasında Bandırmaspor sahasında Boluspor'u konuk etti.
4-1 kazandığı maçın rövanşında Boluspor ile 0-0 berabere kalan bordo-beyazlılar, finale yükseldi.
Bandırmaspor, Süper Lig'e yükselmek için finalde Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek.
TRENDYOL 1. LİG FİNALİ NE ZAMAN?
Trendyol 1. Lig play-off finalinde Bandırmaspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya gelecek. Final müsabakası 29 Mayıs Perşembe günü oynanacak.
TRENDYOL 1. LİG FİNALİ NEREDE OYNANACAK?
Bandırmaspor-Fatih Karagümrük finalinin oynanacağı stadyum henüz açıklanmadı. TFF'nin ilerleyen günlerde açıklaması bekleniyor. Ayrıca müsabaka Trt Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.