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Trendyol 1. Lig'de finalin adı belli oldu

Trendyol 1. Lig'de finalin adı belli oldu

17:4823/05/2025, Cuma
G: 23/05/2025, Cuma
Yeni Şafak
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1'inci Lig Yükselme Play-off 2. Tur rövanş karşılaşmasında Bandırmaspor konuk ettiği Boluspor ile 0-0 berabere kaldı ve 4-1'lik genel skorla adını finale yazdırdı.

Trendyol 1'inci Lig Yükselme Play-off 2. Tur rövanş karşılaşmasında Bandırmaspor sahasında Boluspor'u konuk etti.

4-1 kazandığı maçın rövanşında Boluspor ile 0-0 berabere kalan bordo-beyazlılar, finale yükseldi.

Bandırmaspor, Süper Lig'e yükselmek için finalde Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek.

TRENDYOL 1. LİG FİNALİ NE ZAMAN?

Trendyol 1. Lig play-off finalinde Bandırmaspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya gelecek. Final müsabakası 29 Mayıs Perşembe günü oynanacak.

TRENDYOL 1. LİG FİNALİ NEREDE OYNANACAK?

Bandırmaspor-Fatih Karagümrük finalinin oynanacağı stadyum henüz açıklanmadı. TFF'nin ilerleyen günlerde açıklaması bekleniyor. Ayrıca müsabaka Trt Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

#Trendyol 1.Lig
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