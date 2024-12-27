Tümer Metin açıkladı! Fenerbahçe iki ismi kiralık göndermek istiyor

Fenerbahçe'de transferleri kimin yaptığının belli olmadığını dile getiren Tümer Metin, "Maximin ilk yarıyı çok kötü geçiren Fenerbahçeli futbolcu. Kim aldı? Kimileri Acun Ilıcalı diyor, kimileri Mourinho'nun isteği diyor. Mourinho'nun isteğiyse neden faydalanmıyorsun. Bu kadar para niye verildi?" ifadelerini kullandı.