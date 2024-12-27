Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Tümer Metin açıkladı! Fenerbahçe iki ismi kiralık göndermek istiyor

Tümer Metin açıkladı! Fenerbahçe iki ismi kiralık göndermek istiyor

09:4727/12/2024, Cuma
G: 27/12/2024, Cuma
Diğer
Sonraki haber

Fenerbahçe'nin transfer gündemine dair değerlendirmelerde bulunan sarı-lacivertlilerin eski futbolcusu Tümer Metin, ara transferde iki ismin kiralık gönderilmek istendiğini açıkladı. İşte detaylar...

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Tümer Metin, kulübün gündemini Asist Analiz'de değerlendirdi.

Ünlü yorumcu, adı ayrılık dedikodularına karışan iki futbolcuya değindi.

Fenerbahçe'de transferleri kimin yaptığının belli olmadığını dile getiren Tümer Metin, "Maximin ilk yarıyı çok kötü geçiren Fenerbahçeli futbolcu. Kim aldı? Kimileri Acun Ilıcalı diyor, kimileri Mourinho'nun isteği diyor. Mourinho'nun isteğiyse neden faydalanmıyorsun. Bu kadar para niye verildi?" ifadelerini kullandı.

Saint-Maximin ve En-Nesyri için kulüp arandığını öne süren Tümer Metin, "Şimdi kiralık gönderebilmek için yer arıyorlarmış En-Nesyri ile Maximin'i. Kadroda yer açabilmek adına. Bir teklif varsa uçağa tekme tokat bindiririm. Ali Koç uçağını versin, böyle ite kaka bindirip hadi eyvallah vedalaşırım" şeklinde konuştu.

Tümer Metin son olarak Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde 4 takviye yapması gerektiğini bildirdi.

Ünlü yorumcu, Fenerbahçe'nin 2 stoper ve 2 santrfor transferi yapması gerektiğini vurguladı.

#Fenerbahçe
#Tümer Metin
#Youssef En Neysri
#Allan Saint-Maximin

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? MEB 2025 takvimine göre İOKBS bursluluk sınav tarihi netleşti