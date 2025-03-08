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Tümer Metin son 12 haftayı tahmin etti: 'Bir puan farkla şampiyon olur'

Tümer Metin son 12 haftayı tahmin etti: 'Bir puan farkla şampiyon olur'

18:558/03/2025, Cumartesi
G: 8/03/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Eski futbolcu ve yorumcu Tümer Metin katıldığı bir programda Süper Lig'de kalan 12 haftayı değerlendirdi. Metin, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın maçlarını tahmin ederek şampiyon olacak takımı duyurdu.

Eski futbolcu ve yorumcu Tümer Metin katıldığı Asist Analiz Youtube programında Süper Lig'de kalan 12 haftayı değerlendirdi. Metin, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçlarını tahmin ederek sezonu zirvede tamamlayacak takımı duyurdu. 

Tümer Metin, Galatasaray'ın kalan maçları için şu tahminde bulundu. Sarı-kırmızılı takımın 9 karşılaşmadan galibiyetle ayrılacağını Göztepe ile Samsunspor deplasmanlarından bir puanla döneceğini ve Beşiktaş derbisinde mağlubiyet alacağını belirtti.

Fenerbahçe'nin kalan maçlarında sadece Beşiktaş derbisinde berabere kalacağını geri kalan karşılaşmalardan galibiyetle ayrılacağını belirtti.

Tümer Metin'in yaptığı tahminler sonucunda Fenerbahçe, Galatasaray'ın bir puan önünde 92 puanla sezonu şampiyon tamamlıyor.

#Tümer Metin
#Fenerbahçe
#Galatasaray
#Trendyol Süper Lig

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