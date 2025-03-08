Tümer Metin son 12 haftayı tahmin etti: 'Bir puan farkla şampiyon olur'

Tümer Metin, Galatasaray'ın kalan maçları için şu tahminde bulundu. Sarı-kırmızılı takımın 9 karşılaşmadan galibiyetle ayrılacağını Göztepe ile Samsunspor deplasmanlarından bir puanla döneceğini ve Beşiktaş derbisinde mağlubiyet alacağını belirtti.