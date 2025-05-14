Tümer Metin’den çarpıcı iddia: ‘Mourinho’dan sonra yüzde yüz gelecek’

Eski futbolcu ve ünlü futbol yorumcusu Tümer Metin Fenerbahçe hakkında çarpıcı iddialarda bulundu. Metin, Mourinho’dan sonra gelecek ismi yüzde yüz diyerek açıkladı.
Tümer Metin, Fenerbahçe için yaptığı değerlendirmede sarı-lacivertlilere teknik direktör tavsiyesinde bulundu. Asist Analiz YouTube kanalında konuşan Tümer Metin'in açıklamaları şöyle:
"Sergen Yalçın duyumları geliyor, olabilir olmaz diyemem. Sergen'i tanıdığımız yerden söylüyorum olabilir. Öbür taraftan Volkan Demirel…
Çok naif, çok düzgün, camiayı özümsemiş, camianın içinden önemli bir karakterdir Volkan Demirel. Hiç lafı uzatmadan şunu ekleyeyim Volkan Demirel'in bir Fenerbahçe'si var.
Volkan Demirel yüzde yüz Fenerbahçe'ye bir gün gelecek. Orası net. O da naifliğiyle, 'Dünya çapında bir hoca varken takım da kötü gidiyorken, benim ismim ortaya atılıp kafa karışıklığı olmasın. Beni yaptırdı gibi söylerler.' diyor. Hiç öyle değil.
Ben yüksek sesle söylüyorum bunu. Volkan Demirel'in bir Fenerbahçe'si var. Ama bugün ama yarın... 'Mourinho'yu yollasınlar, ben hazırım' diye bana da söylemedi dışarıda da bu ifadeyi kullandığını düşünmüyorum.
Şahsi fikrim hiç düşünmem bugün getiririm, hiç düşünmem. Camianın içinden güven aralığı son derece yüksek.
Taraflı tarafsız herkesin sevdiği, camiayı bilen, kokusunu bilen, dokusunu bilen bir figürün tırnak içinde söylüyorum yanlış anlaşılmasın kısmen dağılmış bir ortamı çok çabuk toparlayacak. Hemen herkes etrafında toparlanır."