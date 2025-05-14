Tümer Metin’den çarpıcı iddia: ‘Mourinho’dan sonra yüzde yüz gelecek’

Volkan Demirel yüzde yüz Fenerbahçe'ye bir gün gelecek. Orası net. O da naifliğiyle, 'Dünya çapında bir hoca varken takım da kötü gidiyorken, benim ismim ortaya atılıp kafa karışıklığı olmasın. Beni yaptırdı gibi söylerler.' diyor. Hiç öyle değil.