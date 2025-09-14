Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Tümer Metin'den Fenerbahçeli yıldıza şok sözler! "Çok mıymıy bir oyuncu"

Tümer Metin'den Fenerbahçeli yıldıza şok sözler! "Çok mıymıy bir oyuncu"

16:2214/09/2025, Pazar
G: 14/09/2025, Pazar
Diğer
Sonraki haber

Fenerbahçe yaz transfer döneminde önemli isimleri kadrosuna katmıştı. Sarı-lacivertlilerin yeni transferini değerlendiren Tümer Metin, yıldız futbolcuyla ilgili çarpıcı eleştirilerde bulundu.

Bu sezon kadrosuna kattığı futbolcularla adeta yıldızlar karması kuran Fenerbahçe'yi NOW Spor'da Tümer Metin değerlendirdi.

Programda sarı-lacivertlilerin hücum hattı konuşulurken, sakatlığı bulunan ve tedavi için İspanya'ya giden Jhon Duran'la ilgili çarpıcı bir iddia dile getirildi.


Ocak ayında Al Nassr'ın bonservisine 77 milyon euro ödediği Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna kattığı Jhon Duran, sakatlığı nedeniyle son maçlarda forma giyemedi.

Tedavi için İspanya'ya giden Kolombiyalı futbolcu için Tümer Metin, "Çok mıymıy oyuncu diyorlar. Carew öyleydi bizde, arı soksa oynamazdı." dedi.

#Fenerbahçe
#Tümer Metin
#Jhon Duran
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KPSS atama yerleştirme puanları: KPSS 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 puanı ile nereye girilir?