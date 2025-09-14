Tümer Metin'den Fenerbahçeli yıldıza şok sözler! "Çok mıymıy bir oyuncu"

Fenerbahçe yaz transfer döneminde önemli isimleri kadrosuna katmıştı. Sarı-lacivertlilerin yeni transferini değerlendiren Tümer Metin, yıldız futbolcuyla ilgili çarpıcı eleştirilerde bulundu.
Bu sezon kadrosuna kattığı futbolcularla adeta yıldızlar karması kuran Fenerbahçe'yi NOW Spor'da Tümer Metin değerlendirdi.
Programda sarı-lacivertlilerin hücum hattı konuşulurken, sakatlığı bulunan ve tedavi için İspanya'ya giden Jhon Duran'la ilgili çarpıcı bir iddia dile getirildi.
Ocak ayında Al Nassr'ın bonservisine 77 milyon euro ödediği Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna kattığı Jhon Duran, sakatlığı nedeniyle son maçlarda forma giyemedi.
Tedavi için İspanya'ya giden Kolombiyalı futbolcu için Tümer Metin, "Çok mıymıy oyuncu diyorlar. Carew öyleydi bizde, arı soksa oynamazdı." dedi.