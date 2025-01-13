TÜMOSAN Konyaspor doğrandı: İki kırmızı kart bir penaltı verilmedi

Trendyol Süper Lig 19. haftasında oynanan TÜMOSAN Konyaspor - Fenerbahçe maçına hakem Direnç Tonusluoğlu ve VAR hakemi Barış Saka'nın verdiği skandal kararlar damga vurdu.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 19. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi.
Mücadeleye hakem Direnç Tonusluoğlu ile VAR hakemi Barış Saka'nın yönetimi damga vurdu. Ev sahibi ekibin taraftarları ve futbolcuları mücadelede yaşanan tartışmalı pozisyonlarla ilgili hakem yönetimine tepki gösterdi.
İlk yarıda Kostic, rakibinin aşiline basarak faule sebebiyet verdi. Müdahalenin ardından TÜMOSAN Konyasporlu futbolcu Oğulcan acı içerisinde yerde kaldı. Ev sahibi ekip, pozisyonun kırmızı kart olduğu yönünde serzenişte bulundu.
Fenerbahçe'nin geliştirdiği atakta En-Nesyri'nin pasında Dzeko topa vuramadı ve rakibinin bileğine bastı.
TÜMOSAN Konyasporlu futbolcular müdahalenin kırmızı kart olması gerektiğini belirterek yoğun itirazlarda bulundu.
Fakat hakem Direnç Tonusluoğlu, VAR'dan bir uyarı almadı ve oyunu devam ettirdi.
TÜMOSAN Konyaspor'un geliştirdiği atakta sol kanattan gelen ortaya yükselen Louka Prip, Filip Kostic'in suratına attığı dirseğin ardından yerde kaldı. Yeşil-beyazlılar bu pozisyonda penaltı bekledi.
VAR'dan uyarı almayan Tonusluoğlu, mücadeleyi kaldığı yerden devam ettirdi.
Eski hakemlerden Ahmet Çakar, mücadeleye dair X hesabından yaptığı paylaşımda Konya'da hakem soykırımı yaşandığını belirtti.