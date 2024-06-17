A Milli Futbol Takımı EURO 2024 F Grubu ilk maçında Gürcistan ile karşılaşacak. Gürcistan ile oynadığı beş maçın üçünü kazanan Türkiye, bu süreçteki tek yenilgisini Şubat 2007'deki hazırlık karşılaşmasında aldı. Ay-yıldızlılar rakibi karşısında mutlak galibiyet parolası ile sahaya çıkacak. Peki, Türkiye - Gürcistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte maç hakkında tüm detaylar.
A Milli Takım EURO 2024 F Grubu’nda ilk maçına çıkıyor.
Ay-yıldızlılar ilk maçında Gürcistan ile karşılaşacak.
Gürcistan ile oynadığı beş maçın üçünü kazanan Türkiye (1B 1M), bu süreçteki tek yenilgisini Şubat 2007'deki hazırlık karşılaşmasında aldı.
Gürcistan, tarihinde ilk kez bir büyük turnuvada (Dünya Kupası & Avrupa Şampiyonası) boy gösterecek. 2012'den bu yana Avrupa Şampiyonası'na ilk kez katılan sekiz takımın üçü ilk maçından galip ayrılabildi: Ukrayna (2012 vs İsveç), Galler (2016 vs Slovakya) & Finlandiya (2020 vs Danimarka).
Avrupa Şampiyonası'nda altıncı kez boy göstermeye hazırlanan Türkiye, tarihinde ilk kez üst üste üç turnuvaya katılım hakkı kazandı. A Milli Takım, bu turnuva tarihindeki en yüksek derecesini 2008'de yarı finale kalarak elde etti.
Çıktığı son yedi Avrupa Şampiyonası maçının altısını kaybeden Türkiye (1G), bu turnuvadaki son 12 karşılaşmada sadece bir gole kapama yapabildi (2-0 vs Çekya).
Türkiye'nin Avrupa Şampiyonası tarihinde attığı 14 golün 10'u maçların ikinci 45 dakikalık bölümünde gelirken; uzatma devrelerinde kaydettiği tek gol, turnuva tarihinde atılan en geç goldü (Semih Şentürk; 121:01 vs Hırvatistan).
EURO 2024'te boy göstermeye hazırlanan 24 ülke arasında, eleme sürecinde kullandığı ilk 11'lerin yaş ortalaması Ukrayna'nın (25 yaş 273 gün) ardından en düşük takım Türkiye'ydi (26 yaş 83 gün).
Avrupa Şampiyonası tarihinde ilk maçına çıkacak bir ülkeye ikinci kez rakip olan Türkiye, bundan önceki karşılaşmada Hırvatistan'a 1-0 mağlup oldu (EURO 1996).
EURO 2024 elemelerinde Türkiye formasıyla en fazla şutla biten akan oyun dizisine dahil olan oyuncu Hakan Çalhanoğlu'ydu (47).
Bu turnuvanın eleme aşamasında hiçbir oyuncu Gürcistan'ın yıldızı Khvicha Kvaratskhelia'dan daha fazla çalım atamadı (44). O süreçte 90 dakika başına 4.8 çalımı bulunan Kvaratskhelia, en az 500 dakika süre alan oyuncular arasındaki en yüksek oranın sahibiydi.
TÜRKİYE - GÜRCİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Türkiye - Gürcistan maçı 18 Haziran Salı günü saat 19.00’da başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.