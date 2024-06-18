A Milli Futbol Takımı EURO 2024 F Grubu ilk maçında Gürcistan ile karşılaşacak. Gürcistan ile oynadığı beş maçın üçünü kazanan milliler, bu süreçteki tek yenilgisini Şubat 2007'deki hazırlık karşılaşmasında aldı. Ay-yıldızlılar rakibi karşısında mutlak galibiyet parolası ile sahaya çıkacak. Peki, Türkiye - Gürcistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte maç hakkında tüm detaylar.

1 / 14 A Milli Takım EURO 2024 F Grubu’nda ilk maçına çıkıyor.

2 / 14 Ay-yıldızlılar ilk maçında Gürcistan ile karşılaşacak.



3 / 14 Gürcistan ile oynadığı beş maçın üçünü kazanan Türkiye (1B 1M), bu süreçteki tek yenilgisini Şubat 2007'deki hazırlık karşılaşmasında aldı.



4 / 14 Gürcistan, tarihinde ilk kez bir büyük turnuvada (Dünya Kupası & Avrupa Şampiyonası) boy gösterecek. 2012'den bu yana Avrupa Şampiyonası'na ilk kez katılan sekiz takımın üçü ilk maçından galip ayrılabildi: Ukrayna (2012 vs İsveç), Galler (2016 vs Slovakya) & Finlandiya (2020 vs Danimarka).

5 / 14 Avrupa Şampiyonası'nda altıncı kez boy göstermeye hazırlanan Türkiye, tarihinde ilk kez üst üste üç turnuvaya katılım hakkı kazandı. A Milli Takım, bu turnuva tarihindeki en yüksek derecesini 2008'de yarı finale kalarak elde etti.

6 / 14 Çıktığı son yedi Avrupa Şampiyonası maçının altısını kaybeden Türkiye (1G), bu turnuvadaki son 12 karşılaşmada sadece bir gole kapama yapabildi (2-0 vs Çekya).



7 / 14 Türkiye'nin Avrupa Şampiyonası tarihinde attığı 14 golün 10'u maçların ikinci 45 dakikalık bölümünde gelirken; uzatma devrelerinde kaydettiği tek gol, turnuva tarihinde atılan en geç goldü (Semih Şentürk; 121:01 vs Hırvatistan).



8 / 14 EURO 2024'te boy göstermeye hazırlanan 24 ülke arasında, eleme sürecinde kullandığı ilk 11'lerin yaş ortalaması Ukrayna'nın (25 yaş 273 gün) ardından en düşük takım Türkiye'ydi (26 yaş 83 gün).



9 / 14 Avrupa Şampiyonası tarihinde ilk maçına çıkacak bir ülkeye ikinci kez rakip olan Türkiye, bundan önceki karşılaşmada Hırvatistan'a 1-0 mağlup oldu (EURO 1996).

10 / 14 EURO 2024 elemelerinde Türkiye formasıyla en fazla şutla biten akan oyun dizisine dahil olan oyuncu Hakan Çalhanoğlu'ydu (47).



11 / 14 Bu turnuvanın eleme aşamasında hiçbir oyuncu Gürcistan'ın yıldızı Khvicha Kvaratskhelia'dan daha fazla çalım atamadı (44). O süreçte 90 dakika başına 4.8 çalımı bulunan Kvaratskhelia, en az 500 dakika süre alan oyuncular arasındaki en yüksek oranın sahibiydi.

12 / 14 TÜRKİYE - GÜRCİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA? Türkiye - Gürcistan maçı 18 Haziran Salı günü saat 19.00’da başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.



13 / 14 TÜRKİYE - GÜRCİSTAN CANLI İZLE Türkiye - Gürcistan maçını canlı izlemek için TIKLAYIN.