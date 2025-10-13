Türkiye Gürcistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte A Milli Futbol Takımımızın muhtemel 11'i ve maçın canlı yayın bilgileri

Türkiye-Gürcistan maçı için geri sayım başladı. A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu dördüncü maçında Kocaeli'de Gürcistan'ı konuk edecek. A Milliler geçtiğimiz gün Bulgaristan karşısında aldığı 6-1'lik galibiyetin ardından, zorlu Gürcistan maçından da galibiyetle ayrılarak yoluna emin adımlarla devam etmenin peşinde. Milli maçı canlı olarak takip etmek isteyen futbolseverler de Türkiye-Gürcistan maçının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırmaya devam ediyor. İşte milli maçın canlı yayın bilgileri ve karşılaşma öncesindeki istatistikler...
Futbolda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu 4. maçında yarın Gürcistan ile Kocaeli'de kozlarını paylaşacak. Tüm milli maçlarda olduğu gibi milyonlar ekranlara kilitlenerek A Milli Takımımızın yanında olacak. Türkiye Gürcistan maçına az bir süre kalmasıyla karşılaşmanın canlı yayın bilgileri de merak edilmeye başlandı. İşte Türkiye-Gürcistan maçına dair tüm detaylar...
Türkiye Gürcistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu dördüncü maçında yarın Kocaeli'de Gürcistan ile karşı karşıya gelecek.
Kocaeli Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.45'te başlayacak ve TV8'den naklen yayınlanacak.
Karşılaşmada Romanya Futbol Federasyonundan hakem Radu Petrescu düdük çalacak. Petrescu'nun yardımcılıklarını aynı ülkeden Radu Ghinguleac ve Ovidiu Artene yapacak. Mücadelenin 4. hakemi Andrei Chivulete olacak.
Türkiye, E Grubu'ndaki dördüncü maçlar öncesinde 6 puanla 2., Gürcistan ise 3 puanla 3. sırada yer alıyor. Grupta 3'te 3 yapan İspanya 9 puanla ilk sıranın sahibi olurken, puanı bulunmayan Bulgaristan ise son sırada bulunuyor.
Milli takım, ilk maçında deplasmanda Gürcistan'ı 3-2 yendi, Konya'da İspanya'ya 6-0 mağlup oldu ve üçüncü maçında deplasmanda Bulgaristan'ı 6-1'le geçti. Türkiye'ye evinde kaybeden Gürcistan, Bulgaristan'ı ise 3-0 yendi. Gürcüler, son maçında deplasmanda İspanya'ya 2-0 mağlup oldu.
Grubun diğer maçında yarın aynı saatte İspanya, Bulgaristan'ı konuk edecek.
Türkiye ile Gürcistan 8. randevuda
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu üçüncü maçında yarın konuk edeceği Gürcistan ile 8. kez karşı karşıya gelecek.
Türkiye, 4'ü resmi, 3'ü özel geride kalan 7 maçtan 5 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgiyle ayrıldı. Ay-yıldızlı ekip bu maçlarda rakibine 18 gol attı, kalesinde ise 8 gol gördü.
Grubun ilk maçında Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te oynanan mücadeleyi milli takım 3-2 kazandı. Ay-yıldızlı ekibin golleri Mert Müldür ve Kerem Aktürkoğlu'ndan (2) geldi.
İlk maç 2002'de
Türkiye, Gürcistan ile ilk maçını 21 Ağustos 2002 tarihinde Trabzon'da yaptı. Milli takım, Hüseyin Avni Aker Stadı'ndaki özel karşılaşmayı 3-0 kazandı. Ay-yıldızlı ekip, 18. Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki ilk sınavında da rakibini yine Trabzon'da ağırladı.
4 Eylül 2004'te Hüseyin Avni Aker Stadı'ndaki karşılaşmada Fatih Tekke'nin golüyle 1-0 öne geçen milliler, Asatiani'nin golüne engel olamadı ve maç 1-1 berabere bitti. 18. Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 30 Mart 2005'te Tiflis'te yapılan rövanş maçından ise Türkiye 5-2 galip ayrıldı. Ay-yıldızlı ekibin bu maçtaki gollerini Tolga Seyhan, Fatih Tekke (2), Koray Avcı ve Tuncay Şanlı attı.
İki ülke milli takımlarının 7 Şubat 2007'de Tiflis'teki oynadığı özel maçı ise Gürcistan 1-0 kazandı. Türkiye ile Gürcistan arasında 24 Mayıs 2012'de oynanan hazırlık maçından ise milli takım, Hamit Altıntop, Nuri Şahin ve Selçuk İnan'ın golleriyle 3-1 galip ayrıldı.
EURO 2024'te unutulmaz maç
Türkiye ile Gürcistan, geçen yıl Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Şampiyonası'nda da (EURO 2024) aynı grupta yer aldı.
BVB Dortmund Stadı'nda oynanan ve büyük bir çekişmeye sahne olan karşılaşmayı ay-yıldızlı ekip 3-1 kazandı.
Milli takımın golleri Mert Müldür, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi. Gürcistan'ın tek golünü ise Mikautadze attı.
A Milli Futbol Takımı, 17 yıl sonra Kocaeli’de
A Milli Futbol Takımı, Gürcistan müsabakasıyla birlikte 17 yıl sonra Kocaeli’de maç oynayacak. Kırmızı-beyazlılar, daha önce 20 Ağustos 2008 tarihinde Kocaeli İsmetpaşa Stadyumu’nda Şili ile özel maçta karşı karşıya gelmişti.
2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu 4. maçında A Milli Futbol Takımı, yarın saat 21.45’te Kocaeli’de Gürcistan ile karşı karşıya gelecek. Kocaeli resmi olarak ilk, toplamda da 2. kez A Milli Takım’a ev sahipliği yapacak. Ay-yıldızlılar, daha önce 20 Ağustos 2008 tarihinde Kocaeli İsmetpaşa Stadyumu’nda Şili ile özel maç yaparken, sahadan da 1-0 galip ayrılmıştı.
Bu mücadelenin ardından 17 yıl sonra Kocaeli’de A Milli düzeyde karşılaşma oynanacak. Ayrıca Gürcistan müsabakasıyla 2018 yılında hizmete açılan Kocaeli Stadyumu’nda ilk kez A Milli Futbol Takımı maça çıkacak.
Muhtemel 11'ler
TÜRKİYE: Uğurcan Çakır – Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakçı, Ferdi Kadıoğlu – Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Oğuz Aydın, Arda Güler, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu
GÜRCİSTAN: Mamardashvili – Kakabadze, Kashia, Kvirkvelia, Shengelia – Kiteishvili, Kvekveskiri – Chakvetadze, Tsitaishvili, Davitashvili – Kvaratskhelia