Türkiye-Gürcistan maçı başlıyor. A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu dördüncü maçında Kocaeli'de Gürcistan ile karşılaşıyor. A Milli Takımın Gürcistan karşısındaki ilk 11'i belli olurken, futbolseverler de Türkiye maçını canlı izlemek için ekranlardaki yerini almaya başladı. Saat 21.45'te başlayacak Türkiye-Gürcistan milli maçı şifresiz olarak TV8 kanalından canlı izlenebilecek. İşte Türkiye-Gürcistan maçı canlı yayın ekranı ve maçtan son gelişmeler.
Türkiye Gürcistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek?
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu dördüncü maçında Kocaeli'de Gürcistan ile karşı karşıya gelecek.
Kocaeli Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.45'te başlayacak ve TV8'den naklen yayınlanacak.
TÜRKİYE GÜRCİSTAN MAÇI TV 8 CANLI İZLE
Karşılaşmada Romanya Futbol Federasyonundan hakem Radu Petrescu düdük çalacak. Petrescu'nun yardımcılıklarını aynı ülkeden Radu Ghinguleac ve Ovidiu Artene yapacak. Mücadelenin 4. hakemi Andrei Chivulete olacak.
Türkiye, E Grubu'ndaki dördüncü maçlar öncesinde 6 puanla 2., Gürcistan ise 3 puanla 3. sırada yer alıyor. Grupta 3'te 3 yapan İspanya 9 puanla ilk sıranın sahibi olurken, puanı bulunmayan Bulgaristan ise son sırada bulunuyor.
Milli takım, ilk maçında deplasmanda Gürcistan'ı 3-2 yendi, Konya'da İspanya'ya 6-0 mağlup oldu ve üçüncü maçında deplasmanda Bulgaristan'ı 6-1'le geçti. Türkiye'ye evinde kaybeden Gürcistan, Bulgaristan'ı ise 3-0 yendi. Gürcüler, son maçında deplasmanda İspanya'ya 2-0 mağlup oldu.
Grubun diğer maçında yarın aynı saatte İspanya, Bulgaristan'ı konuk edecek.
İLK 11'LER BELLİ OLDU
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda oynanacak Türkiye-Gürcistan karşılaşmasının hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Kocaeli
Hakemler: Radu Petrescu, Radu Ghinguleac, Ovidiu Artene (Romanya)
Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakçı, Eren Elmalı, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Kenan Yıldız, Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu
Gürcistan: Mamardashvili, Kakabadze, Lochoshvili, Goglichidze, Gocholeishvili, Kochorashvili, Mekvabishvili, Kiteishvili, Kvaratshkelia, Davitashvili, Mikautadze
AA'nın Filistinli çalışanlarının çocukları Türkiye-Gürcistan maçı için Kocaeli'de
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda Türkiye ile Gürcistan arasında oynanacak karşılaşma için AA'nın Filistinli çalışanlarının çocukları ve refakatçileri de tribünde yer aldı.
Kocaeli Stadı'nda oynanacak karşılaşma için gelen çocuklar, refakatçileri ile birlikte maçı izleyecek.
Çocuklardan bazıları da karşılaşma öncesi yapılacak seremonide futbolcular ile birlikte sahada yer alacak.
EURO 2024'te unutulmaz maç
Türkiye ile Gürcistan, geçen yıl Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Şampiyonası'nda da (EURO 2024) aynı grupta yer aldı.
BVB Dortmund Stadı'nda oynanan ve büyük bir çekişmeye sahne olan karşılaşmayı ay-yıldızlı ekip 3-1 kazandı.
Milli takımın golleri Mert Müldür, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi. Gürcistan'ın tek golünü ise Mikautadze attı.
A Milli Futbol Takımı, 17 yıl sonra Kocaeli’de
A Milli Futbol Takımı, Gürcistan müsabakasıyla birlikte 17 yıl sonra Kocaeli’de maç oynayacak. Kırmızı-beyazlılar, daha önce 20 Ağustos 2008 tarihinde Kocaeli İsmetpaşa Stadyumu’nda Şili ile özel maçta karşı karşıya gelmişti.
2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu 4. maçında A Milli Futbol Takımı, saat 21.45’te Kocaeli’de Gürcistan ile karşı karşıya gelecek. Kocaeli resmi olarak ilk, toplamda da 2. kez A Milli Takım’a ev sahipliği yapacak. Ay-yıldızlılar, daha önce 20 Ağustos 2008 tarihinde Kocaeli İsmetpaşa Stadyumu’nda Şili ile özel maç yaparken, sahadan da 1-0 galip ayrılmıştı.
Bu mücadelenin ardından 17 yıl sonra Kocaeli’de A Milli düzeyde karşılaşma oynanacak. Ayrıca Gürcistan müsabakasıyla 2018 yılında hizmete açılan Kocaeli Stadyumu’nda ilk kez A Milli Futbol Takımı maça çıkacak.
