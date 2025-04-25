Türkiye Kupası finalinin oynanacağı şehir ve stadyum belli oldu

Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak Türkiye Kupası final müsabakasının şehri ve stadyumu belli oldu. Federasyondan yapılan açıklamada Türkiye Kupası finalinin Gaziantep'te oynanacağı duyuruldu.

1 /5 Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak Türkiye Kupası final müsabakasının şehri ve stadyumu belli oldu. Federasyondan yapılan açıklamada Türkiye Kupası finalinin Gaziantep'te oynanacağı duyuruldu.

2 /5 Galatasaray ile Trabzonspor'u karşı karşıya getirecek olan maç 14 Mayıs'ta oynanacak.

3 /5 TFF, final maçının 20.45'te oynanacağı belirtti.

4 /5 Gaziantep Kalyon Stadyumu, 30 bin kapasiteli ve hibrit çime sahip.