A Milli Futbol Takımı Uluslar Ligi play-off turu rövanşında deplasmanda Macaristan ile karşılaşacak. İlk maçı 3-1’lik skorla kazanan milliler A Ligi’ne yükselmek için büyük bir avantaj yakaladı. Ay-yıldızlılar Macaristan’a karşı 2 farklı skorla yenilmemesi halinde A Ligi’ne yükselen taraf olacak. Peki, Türkiye - Macaristan rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar.

1 /7 A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında konuk ettiği Macaristan'ı 3-1 yendi.



2 /7 69. dakikada ay-yıldızlı takım yeniden öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Mert Müldür'ün pasına hareketlenen Oğuz Aydın'ın son çizgiden ceza sahası içine yaptığı ortaya arka direkte omzuyla dokunan Kerem Aktürkoğlu, topu filelerle buluşturdu: 2-1.



3 /7 73. dakikada A Milli Takım farkı ikiye çıkardı. Sağ kanattan gelişen atakta ceza sahası içi sağ çaprazındaki Kerem Aktürkoğlu, topu göğsüyle İrfan Can Kahveci'ye indirdi. Milli futbolcu, penaltı noktası civarından sol ayağıyla bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-1.



4 /7 Milli futbolcu, penaltı noktası civarından sol ayağıyla bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-1.



5 /7 88. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Bolla'nın penaltı noktasının gerisine çıkardığı topa bekletmeden vuran Csoboth'un şutunda kale çizgisinin hemen önünde araya giren İsmail Yüksek, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.



6 /7 Ay-yıldızlı takım, karşılaşmayı 3-1 kazandı ve A Ligi’ne yükselmek için büyük bir avantaj elde etti.

