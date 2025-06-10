A Milli Futbol Takımı 2026 Dünya Kupası Elemeleri’ne hazırlık kapsamında Meksika ile karşılaşacak. Karşılaşma Kuzey Carolina eyaletindeki Chapel Hill kasabasında yer alan Kenan Stadı'nda oynanacak. Milli Takım ilk hazırlık maçında ABD’yi 2-1 mağlup etti. Bu maçın ardından ay-yıldızlılar Türkiye’ye dönecek. Peki, Meksika - Türkiye maçı saat kaçta? İşte detaylar.
Eylül ayında başlayacak 2026 Dünya Kupası Eleme Grubu karşılaşmalarına hazırlanan A Milli Futbol Takımı, ABD kampındaki ikinci hazırlık maçında Meksika ile karşılaşacak.
Türkiye, ABD kampındaki ilk hazırlık maçında ABD'yi 2-1 yendi. Meksika maçı ile ABD kampını tamamlayacak ay-yıldızlı ekip, karşılaşmanın ardından Türkiye'ye dönecek.
Tarihindeki 641'inci müsabakaya çıkacak A Milli Futbol Takımı, ilk kez Meksika ile karşı karşıya gelecek. Meksika, ABD ve Kanada ile 2026 Dünya Kupası'nın üç ev sahibinden biri olacak.
Öte yandan Türkiye, Vincenzo Montella yönetiminde 23'üncü sınavını Meksika karşısında verecek. İtalyan teknik adam yönetiminde 16'sı resmi, 6'sı özel 22 maça çıkan milliler, 12 galibiyet elde ederken, 6 mağlubiyet ve 4 beraberlik yaşadı. Rakip fileleri 36 kez havalandıran ay-yıldızlı ekip, kalesinde 28 gol gördü.
MEKSİKA - TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA?
Meksika - Türkiye maçı bu sabaha karşı 04:00'te başlayacak. Mücadele Kuzey Carolina eyaletindeki Chapel Hill kasabasında yer alan Kenan Stadı'nda oynanacak.
MEKSİKA - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?
Meksika - Türkiye maçı EXXEN ve TV 8 ekranlarından naklen yayınlanacak.