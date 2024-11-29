UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu (5. hafta)

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 5. hafta müsabakaları oynanırken Fenerbahçe 3, Galatasaray ise haftayı 1 puanla kapattı. Bir diğer temsilcimiz Beşiktaş ise bu hafta puan alamadı. Peki, UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu nasıl? İşte detaylar...

1 /7 UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta karşılaşmaları sona erdi. Avrupa'nın kulüp düzeyindeki ikinci organizasyonu Avrupa Ligi'nin 5. haftasında 18 maç oynandı.

2 /7 Galatasaray, deplasmanda Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile 1-1 berabere kaldı ve puanını 11'e yükseltti.

3 /7 Fenerbahçe ise deplasmanda Çekya ekibi Slavia Prag'ı 2-1 yenerek puanını 8'e çıkardı.

4 /7 Macaristan'da oynanan maçta Maccabi Tel-Aviv'e 3-1 mağlup olan Beşiktaş, 6 puanda kaldı.

5 /7 İşte Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu ve takımlarımızın sıralamaları:

6 /7 UEFA Avrupa Ligi güncel puan durumu 5. hafta (1)