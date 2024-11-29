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UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu (5. hafta)

UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu (5. hafta)

09:5429/11/2024, Cuma
G: 29/11/2024, Cuma
Yeni Şafak
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UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 5. hafta müsabakaları oynanırken Fenerbahçe 3, Galatasaray ise haftayı 1 puanla kapattı. Bir diğer temsilcimiz Beşiktaş ise bu hafta puan alamadı. Peki, UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu nasıl? İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta karşılaşmaları sona erdi. Avrupa'nın kulüp düzeyindeki ikinci organizasyonu Avrupa Ligi'nin 5. haftasında 18 maç oynandı.

Galatasaray, deplasmanda Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile 1-1 berabere kaldı ve puanını 11'e yükseltti.

Fenerbahçe ise deplasmanda Çekya ekibi Slavia Prag'ı 2-1 yenerek puanını 8'e çıkardı.

Macaristan'da oynanan maçta Maccabi Tel-Aviv'e 3-1 mağlup olan Beşiktaş, 6 puanda kaldı.

İşte Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu ve takımlarımızın sıralamaları:

UEFA Avrupa Ligi güncel puan durumu 5. hafta (1)

UEFA Avrupa Ligi güncel puan durumu 5. hafta (2)

#UEFA Avrupa Ligi
#Beşiktaş
#Fenerbahçe
#Galatasaray

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