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UEFA Avrupa Ligi’nde yarı finale hangi takımlar çıktı?

UEFA Avrupa Ligi’nde yarı finale hangi takımlar çıktı?

09:4318/04/2025, Cuma
G: 18/04/2025, Cuma
Yeni Şafak
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UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek final maçları dün akşam tamamlandı. Nefes kesen maçların ardından yarı finalistler belli oldu. Peki, Avrupa Ligi’nde yarı finale hangi takımlar çıktı? İşte sorunun cevabı.

UEFA Avrupa ve Konferans Ligi'nde oynanan çeyrek final maçlarının ardından yarı finale çıkan takımlar belli oldu.


UEFA Avrupa Ligi’nde yarı finale hangi takımlar çıktı?

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda Athletic Bilbao, Tottenham, Manchester United ve Bodo/Glimt adını son 4 takım arasına yazdırdı.


Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları şöyle:



Athletic Bilbao 2-0 Rangers (0-0)



Lazio 3-1 Bodo/Glimt - Pen 2-3 (0-2)



Manchester United 5-4 Lyon (2-2)



Frankfurt 0-1 Tottenham (1-1)



Böylelikle yarı finalde Tottenham - Bodo/Glimt ve Athletic Bilbao - Manchester United eşleşmeleri oluştu. Avrupa Ligi'nde yarı final karşılaşmaları, 1 ve 8 Mayıs'ta oynanacak.


Avrupa Ligi'nde finale Bilbao kentindeki San Mames Stadyumu ev sahipliği yapacak. 21 Mayıs'taki final maçı TSİ 22:00'de başlayacak.


#UEFA Avrupa Ligi
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