Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

15:3815/02/2025, Cumartesi
G: 15/02/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçlarının oynanmasının ardından son 5 sezon baz alınarak kulüplerin puanları güncellendi. İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un sıralaması...

Avrupa'da oynanan maçların ardından son 5 sezonu kapsayan UEFA kulüpler sıralaması belli oldu. İşte güncel durum...


1) REAL MADRID = 140.500 PUAN

2) MANCHESTER CITY = 137.750 PUAN

3) BAYERN MÜNİH = 129.250 PUAN

4) LIVERPOOL = 122.000 PUAN

5) PSG = 104.500 PUAN

6) ROMA = 101.500 PUAN

7) DORTMUND = 100.750 PUAN

8) INTER = 100.250 PUAN

9) CHELSEA = 95.000 PUAN

10) LEVERKUSEN = 93.750 PUAN

46) FENERBAHÇE = 44.250 PUAN

56) GALATASARAY = 38.250 PUAN

112) BEŞİKTAŞ = 15.000 PUAN

141) TRABZONSPOR = 11.000 PUAN

#UEFA
#Beşiktaş
#Fenerbahçe
#Galatasaray
#Trabzonspor

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURU EKRANI 15 ŞUBAT: İŞKUR Gençlik Programı başvuruları başladı mı, ne zamana kadar sürecek?