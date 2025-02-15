UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçlarının oynanmasının ardından son 5 sezon baz alınarak kulüplerin puanları güncellendi. İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un sıralaması...
Avrupa'da oynanan maçların ardından son 5 sezonu kapsayan UEFA kulüpler sıralaması belli oldu. İşte güncel durum...
1) REAL MADRID = 140.500 PUAN
2) MANCHESTER CITY = 137.750 PUAN
3) BAYERN MÜNİH = 129.250 PUAN
4) LIVERPOOL = 122.000 PUAN
5) PSG = 104.500 PUAN
6) ROMA = 101.500 PUAN
7) DORTMUND = 100.750 PUAN
8) INTER = 100.250 PUAN
9) CHELSEA = 95.000 PUAN
10) LEVERKUSEN = 93.750 PUAN
46) FENERBAHÇE = 44.250 PUAN
56) GALATASARAY = 38.250 PUAN
112) BEŞİKTAŞ = 15.000 PUAN
141) TRABZONSPOR = 11.000 PUAN