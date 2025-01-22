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Ümit Davala'dan Galatasaraylı yıldıza şok sözler: Göze batıyor

Ümit Davala'dan Galatasaraylı yıldıza şok sözler: Göze batıyor

10:3922/01/2025, Çarşamba
G: 22/01/2025, Çarşamba
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Galatasaray'ın efsane isimlerinden Ümit Davala, Dinamo Kiev maçını değerlendirdi. Davala, Muslera'nın ıslıklanma olayına değinirken sarı-kırmızılı takımın yıldız oyuncusuyla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

Galatasaray'ın Dinamo Kiev ile 3-3 berabere kaldığı maçı Ümit Davala değerlendirdi. Asist Analiz YouTube kanalında konuşan Davala, sarı-kırmızılıların yıldızını yenilen 2 golden sorumlu tuttu.

Tribünler tarafından ıslıklanan Muslera ile ilgili de açıklamalarda bulunan Ümit Davala şu ifadeleri kullandı:

"Muslera da 30'lu yaşlarında değil. Refleksler azalmış olabilir ama bu tarz maçlarda zaten az top geliyor."

"O toplarda da hazır olmak gerekiyor. 3-1, 3-2 bunlar hep bireysel hatalardan oluşan goller."

"Sanchez 1 tane attın ama 2 tane de yedirdin ona bakarsan. Sanchez son dönemde, son maçlarda çok kendinden söz ettirdi bu konularda."

"Yaptığı hatalar daha çok göze batıyor. Sanchez çok iyi bir yere doğru gitmiyor."

#Galatasaray
#Ümit Davala
#Dinamo Kiev

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