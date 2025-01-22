Ümit Davala'dan Galatasaraylı yıldıza şok sözler: Göze batıyor

Galatasaray'ın efsane isimlerinden Ümit Davala, Dinamo Kiev maçını değerlendirdi. Davala, Muslera'nın ıslıklanma olayına değinirken sarı-kırmızılı takımın yıldız oyuncusuyla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.
Galatasaray'ın Dinamo Kiev ile 3-3 berabere kaldığı maçı Ümit Davala değerlendirdi. Asist Analiz YouTube kanalında konuşan Davala, sarı-kırmızılıların yıldızını yenilen 2 golden sorumlu tuttu.
Tribünler tarafından ıslıklanan Muslera ile ilgili de açıklamalarda bulunan Ümit Davala şu ifadeleri kullandı:
"Muslera da 30'lu yaşlarında değil. Refleksler azalmış olabilir ama bu tarz maçlarda zaten az top geliyor."
"O toplarda da hazır olmak gerekiyor. 3-1, 3-2 bunlar hep bireysel hatalardan oluşan goller."
"Sanchez 1 tane attın ama 2 tane de yedirdin ona bakarsan. Sanchez son dönemde, son maçlarda çok kendinden söz ettirdi bu konularda."
"Yaptığı hatalar daha çok göze batıyor. Sanchez çok iyi bir yere doğru gitmiyor."