Ümit Karan'dan milli futbolcu için çarpıcı iddia: Türkiye'de tutma şansın yok

Futbol yorumculuğu yapan Galatasaray'ın eski milli futbolcusu Ümit Karan, Fenerbahçe forması giyen başarılı futbolcu için dikkat çeken bir iddiada bulundu.
A Milli Takımımız, UEFA Uluslar Ligi play-off rövanş karşılaşmasında deplasmanda Macaristan’ı 3-0 yendi. İlk maçı da 3-1 kazanan ay-yıldızlılar, bu sonuçla Uluslar A Ligi’ne yükseldi.
A Millilerin Macaristan zaferini TV100'de değerlendiren Ümit Karan, iki milli futbolcunun performansından övgü dolu sözlere bahsetti. İşte Karan'ın o yorumları:
"Oğuz Aydın ve Yunus Akgün bana göre şu anda Türkiye'nin en yetenekli 2 futbolcusu."
"Oğuz Aydın'ın en büyük özelliği hem içeri hem dışarı dribbling atabiliyor. Bu çok büyük bir özellik."
"Mesela İrfan Can Kahveci biliyoruz ki sol ayağına geldiği zaman içeri dribbling yapacak. Oğuz hem dışarı hem içeri yapıyor."
"Defans oyuncusu analiz edemiyor Oğuz'u. Kestirmek imkansız. Oğuz Aydın'ı 2 sene sonra Türkiye'de tutma şansın yok. Bunu net söylüyorum."