Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Ümit Karan'dan milli futbolcu için çarpıcı iddia: Türkiye'de tutma şansın yok

Ümit Karan'dan milli futbolcu için çarpıcı iddia: Türkiye'de tutma şansın yok

12:0824/03/2025, Pazartesi
G: 24/03/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Futbol yorumculuğu yapan Galatasaray'ın eski milli futbolcusu Ümit Karan, Fenerbahçe forması giyen başarılı futbolcu için dikkat çeken bir iddiada bulundu.

A Milli Takımımız, UEFA Uluslar Ligi play-off rövanş karşılaşmasında deplasmanda Macaristan’ı 3-0 yendi. İlk maçı da 3-1 kazanan ay-yıldızlılar, bu sonuçla Uluslar A Ligi’ne yükseldi.

A Millilerin Macaristan zaferini TV100'de değerlendiren Ümit Karan, iki milli futbolcunun performansından övgü dolu sözlere bahsetti. İşte Karan'ın o yorumları:

"Oğuz Aydın ve Yunus Akgün bana göre şu anda Türkiye'nin en yetenekli 2 futbolcusu."

"Oğuz Aydın'ın en büyük özelliği hem içeri hem dışarı dribbling atabiliyor. Bu çok büyük bir özellik."

"Mesela İrfan Can Kahveci biliyoruz ki sol ayağına geldiği zaman içeri dribbling yapacak. Oğuz hem dışarı hem içeri yapıyor."

"Defans oyuncusu analiz edemiyor Oğuz'u. Kestirmek imkansız. Oğuz Aydın'ı 2 sene sonra Türkiye'de tutma şansın yok. Bunu net söylüyorum."

#A Milli Takım
#Ümit Karan
#Oğuz Aydın

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Huawei, Dikey Katlanabilen Telefonu Pura X'i Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı