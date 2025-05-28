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Ünlü teknik adam resti çekti: Mourinho ile çalışmam

Ünlü teknik adam resti çekti: Mourinho ile çalışmam

10:1128/05/2025, Çarşamba
G: 28/05/2025, Çarşamba
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Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden teknik direktör Volkan Demirel, Jose Mourinho'nun yardımcısı olacağı yönündeki iddiaya cevap verdi.

Volkan Demirel'in Fenerbahçe'yle ilgili Asist Analiz YouTube kanalında yaptığı açıklamalar şu şekilde:

"Ne Ali Koç'un iknaya ihtiyacı var, ne de benim iknaya ihtiyacım var. Okuyorum, Volkan Fenerbahçe'ye yardımcı hoca olarak gelecek, sportif direktör olarak gelecek, yardımcı hoca olarak gelecek... Volkan bu şekilde gelmeyecek."

"Fenerbahçe'ye Volkan bir gün gelecek ama ne zaman gelecek bunu zaman gösterecek. Bunu hep söylüyorum. Çok istiyorum, Fenerbahçe benim ailem. Ben, Volkan olduysam Fenerbahçe sayesinde oldum."

"Benim için Fenerbahçe başka bir şey. Ateşten gömlek de giyerim kafa göz de girerim, sıkıntı yok. Başarılı olurum olmam, onu bilemem ama mücadelemi veririm. Her şeyimle bütün bedenimle veririm. O ayrı bir şey."

"Herkesin bir isteği var, 'Volkan Demirel orada olsun' diye. Emin olun Volkan Demirel sizden daha çok istiyor, herkesten daha çok istiyor. Volkan Demirel'in bir hedefi var, planı var. Ben zamanı geldiğinde yapacağım, gelip geçici bir dönemde de yapmayacağım. Uzun yıllar yapacağım bu işi."

"Buna hazırlanıyorum ben. Tüm bedenimle, varlığımla, yaşadıklarımla, tecrübemle ben buna hazırlanıyorum. Bugün olur, yarın olur, 10 yıl sonra olur hazırım. Buradan çıkayım desinler ki 'Gel' giderim, o başka bir şey. "

"Ne için gideceğim benim için daha önemli. Ben sportif direktörlük, yardımcı antrenörlük yapamam şu saatten sonra. Sportif direktörlüğü hiç düşünmüyorum. Yardımcı antrenörlüğü de yapamam derken, Mourinho ile yapmam."

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