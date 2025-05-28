Ünlü teknik adam resti çekti: Mourinho ile çalışmam

"Herkesin bir isteği var, 'Volkan Demirel orada olsun' diye. Emin olun Volkan Demirel sizden daha çok istiyor, herkesten daha çok istiyor. Volkan Demirel'in bir hedefi var, planı var. Ben zamanı geldiğinde yapacağım, gelip geçici bir dönemde de yapmayacağım. Uzun yıllar yapacağım bu işi."