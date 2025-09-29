Yeni Şafak
Ünlü yorumcudan Sadettin Saran'a flaş çağrı: Biletini hemen kesmek lazım

11:3429/09/2025, Pazartesi
G: 29/09/2025, Pazartesi
Fenerbahçe, ligin 7. haftasında sahasında konuk ettiği Antalyaspor'u 2-0 mağlup ederken mücadeleyi değerlendiren İlker Yağcıoğlu, başkan Sadettin Saran'a flaş bir çağrıda bulundu.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor'u konuk etti. Mücadele 2-0 Fenerbahçe lehine sona erdi. İlker Yağcıoğlu maçın ardından TRT Spor'da mücadeleyi değerlendirdi. İşte o yorumlar:

"En can sıkıcı kısım bence tempo kısmı. Fenerbahçe çok ağır hareket etti toplu veya topsuz oyunda. Tadic ve Dzeko sana skor alıyordu. Oyun yine ağır gidiyor bu sefer. Yönetemiyorsun. İkinci yarı özellikle İsmail'i tebrik ediyorum. Tek kişi oynadı orta sahada o bölümde. Bundan sonra da umarım formayı kimseye kolay kolay vermez."

"Şampiyonluk için çok net söyleyeyim bu oyun yeterli değil. Ama oyuncuların da kafalarının tamamen saha içine dönmesi lazım. Ayyuka çıkmış bir şekilde teknik direktör değişikliğinden bahsediliyor. Oyuncu da şöyle düşünebilir, sen bana anlatıyorsun da bir sonraki maçta yoksun. Belirsizliğin ortadan kalkması lazım. Bir an evvel hallolması lazım."

"Başkan Sadettin Saran'ın da devam ya da tamam kararını hemen vermesi gerekir. Radikal bir karar alıp birkaç oyuncunun da biletini kesmek lazım. Oyunculara bir hareket vermesi için bu gerekir. Bunu bir dost uyarısı olarak alsınlar, bu şekilde Fenerbahçe hiçbir başarı kazanamaz."

#Fenerbahçe
#Antalyaspor
#İlker Yağcıoğlu
15 Temmuz
Kudüs
Ramazan
Seçim
Spor
Ekonomi
