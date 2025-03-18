Ünlü yorumdan gündem olan tahmin: Fenerbahçe şampiyon olacak

Futbol yorumculuğu yapan eski hakem Ahmet Çakar, lider Galatasaray'ın 9 puan gerisine düşen Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını iddia etti. Çakar, sarı-kırmızılıların puan kaybedeceği maçları da açıkladı.
Fenerbahçe, Süper Lig'de sahasında konuk ettiği Samsunspor'la golsüz berabere kalarak şampiyonluk yolunda ağır bir yara aldı.
İki puan kaybeden sarı-lacivertliler, bir maçı fazla olan lider Galatasaray'ın 9 puan gerisine düştü.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Samsunspor maçı sonrası şampiyonluk şanslarıyla ilgili, "Çok zor olacak ama matematiksel olarak hala mümkün. Bir maçımız eksik. Bunu kazanırsak puan farkını düşürebiliriz. Matematiksel olarak mümkün olduğu müddetçe biz mümkün olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.
Beyaz TV yorumcusu eski hakem Ahmet Çakar, şampiyonluk yarışıyla ilgili tahminiyle gündem oldu.
Samsunspor beraberliği sonrası kimileri Fenerbahçe'nin havlu attığını ifade ederken, Ahmet Çakar ise sarı-lacivertlilerin şampiyon olacağını iddia etti.
Çakar, "İçimde şu an bir his var. Vücudumda daha önce birkaç defa yaşadığım ağır sıcaklığı yaşadım. Fenerbahçe şampiyon olacak. Fenerbahçe, hiçbir lig maçında puan kaybetmeyecek. Galatasaray'ın puan kaybedeceği 3 tane maç gördüm, çok net. Beşiktaş, Trabzonspor ve Kayserispor maçlarında puan kaybedecek. Galatasaray, bu maçlarda en az 7 puan kaybedecek. Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını vücudumun sıcaklığından hissettim" diye konuştu.
Ahmet Çakar'ın Süper Lig'deki şampiyonlukla ilgili bu tahmini sosyal medyada gündem oldu.