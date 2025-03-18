Ünlü yorumdan gündem olan tahmin: Fenerbahçe şampiyon olacak

Çakar, "İçimde şu an bir his var. Vücudumda daha önce birkaç defa yaşadığım ağır sıcaklığı yaşadım. Fenerbahçe şampiyon olacak. Fenerbahçe, hiçbir lig maçında puan kaybetmeyecek. Galatasaray'ın puan kaybedeceği 3 tane maç gördüm, çok net. Beşiktaş, Trabzonspor ve Kayserispor maçlarında puan kaybedecek. Galatasaray, bu maçlarda en az 7 puan kaybedecek. Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını vücudumun sıcaklığından hissettim" diye konuştu.