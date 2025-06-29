Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Vedat Muriqi Süper Lig'e geri dönüyor: Fenerbahçe'ye rakip olacak

Vedat Muriqi Süper Lig'e geri dönüyor: Fenerbahçe'ye rakip olacak

15:2129/06/2025, Pazar
G: 29/06/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber

LaLiga ekiplerinden Mallorca forması giyen Kosovalı forvet Vedat Muriqi, Süper Lig'e dönmeye hazırlanıyor. Transfer gerçekleşirse 31 yaşındaki forvet oyuncusu eski takımı Fenerbahçe'ye rakip olacak.

İspanya LaLiga ekiplerinden Mallorca forması giyen Kosovalı forvet Vedat Muriqi'nin adı transferde anılmaya devam ediyor.

Mallorca'da sergilediği performansla adından söz ettiren golcü oyuncu için Süper Lig devi nabız yokladı.

Beşiktaş, Ciro Immobile'nin ayrılığı sonrası teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in talebi doğrultusunda Vedat Muriqi'nin transferi için harekete geçti.

Siyah-beyazlılar Muriqi için 7 milyon euroyu gözden çıkardı. Transferden yetkili yöneticiler, hafta içerisinde İspanya'ya giderek görüşmeleri tamamlamak istiyor. Deneyimli golcünün de Beşiktaş'ın teklifine sıcak baktığı öğrenildi.

Mallorca formasıyla geride bıraktığımız sezon toplamda 31 karşılaşmada forma giydi. Bu maçların 7'sinde fileleri havalandırırken, 2 asistlik performans sergiledi.


Kosovalı forvet, 2019-20 sezonunda Fenerbahçe forması giymişti. Sarı-lacivertli formayla toplamda 36 maça çıkarken 17 gol, 6 asist yapmıştı.

#Vedat Muriqi
#Transfer
#Trendyol Süper Lig
#Beşiktaş
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ankara'da metro ve otobüslerde ilk aktarma bedava mı? 9 ilçede ring hattı hizmete alınacak