Vedat Muriqi Süper Lig'e geri dönüyor: Fenerbahçe'ye rakip olacak

Siyah-beyazlılar Muriqi için 7 milyon euroyu gözden çıkardı. Transferden yetkili yöneticiler, hafta içerisinde İspanya'ya giderek görüşmeleri tamamlamak istiyor. Deneyimli golcünün de Beşiktaş'ın teklifine sıcak baktığı öğrenildi.