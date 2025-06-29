Vedat Muriqi Süper Lig'e geri dönüyor: Fenerbahçe'ye rakip olacak

LaLiga ekiplerinden Mallorca forması giyen Kosovalı forvet Vedat Muriqi, Süper Lig'e dönmeye hazırlanıyor. Transfer gerçekleşirse 31 yaşındaki forvet oyuncusu eski takımı Fenerbahçe'ye rakip olacak.
İspanya LaLiga ekiplerinden Mallorca forması giyen Kosovalı forvet Vedat Muriqi'nin adı transferde anılmaya devam ediyor.
Mallorca'da sergilediği performansla adından söz ettiren golcü oyuncu için Süper Lig devi nabız yokladı.
Beşiktaş, Ciro Immobile'nin ayrılığı sonrası teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in talebi doğrultusunda Vedat Muriqi'nin transferi için harekete geçti.
Siyah-beyazlılar Muriqi için 7 milyon euroyu gözden çıkardı. Transferden yetkili yöneticiler, hafta içerisinde İspanya'ya giderek görüşmeleri tamamlamak istiyor. Deneyimli golcünün de Beşiktaş'ın teklifine sıcak baktığı öğrenildi.
Mallorca formasıyla geride bıraktığımız sezon toplamda 31 karşılaşmada forma giydi. Bu maçların 7'sinde fileleri havalandırırken, 2 asistlik performans sergiledi.
Kosovalı forvet, 2019-20 sezonunda Fenerbahçe forması giymişti. Sarı-lacivertli formayla toplamda 36 maça çıkarken 17 gol, 6 asist yapmıştı.