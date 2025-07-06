Victor Osimhen Galatasaray'ın teklifini kabul etti: İtalyanlar son dakika olarak duyurdu

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'a, İtalya'dan müjde geldi. İtalyan basını, Osimhen'in Galatasaray'a gideceğini son dakika olarak duyurdu.
Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor.
Sarı kırmızılı takım Şampiyonlar Ligi için güçlü bir kadro kurmak için kolları sıvadı.
Bunun için Galatasaray'da öncelik Victor Osimhen transferine verilmişti.
Osimhen'e Suudi Arabistan senelik 45 milyon euro kazanacağı teklifler yapılmıştı.
Fakat Nijeryalı golcü oyuncu bu teklifleri kabul etmedi.
Repubblica, Victor Osimhen'in kariyerini Galatasaray’da devam etmek istediğini Napoli’ye bildirdiğini yazdı.
Daha sonra da Corriere dello Sport, transferin detaylarını şu şekilde verdi:
"Victor Osimhen, Galatasaray'ın yıllık 16 milyon euroluk teklifini kabul etti."
"Napoli, Galatasaray'ın 75 milyon euroluk serbest kalma maddesini karşılamasını bekliyor ve herhangi bir indirim yapmayacak."
"Eğer transfer görüşmeleri ilerlemezse Napoli, Osimhen'i Trentino'daki kampa çağıracak."