Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Victor Osimhen Galatasaray'ın teklifini kabul etti: İtalyanlar son dakika olarak duyurdu

Victor Osimhen Galatasaray'ın teklifini kabul etti: İtalyanlar son dakika olarak duyurdu

Haber Merkezi
13:536/07/2025, Pazar
G: 6/07/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'a, İtalya'dan müjde geldi. İtalyan basını, Osimhen'in Galatasaray'a gideceğini son dakika olarak duyurdu.

Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor.

Sarı kırmızılı takım Şampiyonlar Ligi için güçlü bir kadro kurmak için kolları sıvadı.

Bunun için Galatasaray'da öncelik Victor Osimhen transferine verilmişti.

Osimhen'e Suudi Arabistan senelik 45 milyon euro kazanacağı teklifler yapılmıştı.

Fakat Nijeryalı golcü oyuncu bu teklifleri kabul etmedi.

Repubblica, Victor Osimhen'in kariyerini Galatasaray’da devam etmek istediğini Napoli’ye bildirdiğini yazdı.

Daha sonra da Corriere dello Sport, transferin detaylarını şu şekilde verdi:

"Victor Osimhen, Galatasaray'ın yıllık 16 milyon euroluk teklifini kabul etti."

"Napoli, Galatasaray'ın 75 milyon euroluk serbest kalma maddesini karşılamasını bekliyor ve herhangi bir indirim yapmayacak."

"Eğer transfer görüşmeleri ilerlemezse Napoli, Osimhen'i Trentino'daki kampa çağıracak."

#Galatasaray
#Osimhen
#Napoli
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Koyu kırmızı renkte, iri ve etli bir kiraz türü olan 'Napolyon kirazı', adını hangisinden almıştır? İşte sorunun doğru cevabı