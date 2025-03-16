Victor Osimhen'in yeni adresi belli oldu: 'Maliyeti 150 milyon euro'

Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldız golcüsü Victor Osimhen, sezon sonunda sarı kırmızılı kulüpten ayrılmaya hazırlanıyor. Osimhen'in yeni adresi de belli oldu.
Galatasaray - Antalyaspor maçında hat-trick yapan Victor Osimhen, gol krallığı yarışında ilk sıraya yerleşirken sarı kırmızılı takıma da büyük katkı sağlıyor.
Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Victor Osimhen'in sezon sonunda geleceğiyle ilgili vereceği karar merakla beklenirken, Nijeryalı yıldızın yeni sezondaki adresi için çarpıcı bir açıklama geldi.
Sabah'ın haberine göre; transferin gözde ismi haline gelen Victor Osimhen'i şu anda 6 kulüp istiyor: Juventus, Manchester United, Chelsea, PSG, Al Hilal ve Barcelona.
Gazeteci Bülent Timurlenk, Osimhen'in sarı kırmızılı takımdaki geleceğine dair çok çarpıcı bir yazı kaleme aldı.
Nijeryalı yıldızın serbest kalma bedelinin 75 milyon Euro olduğunu hatırlatan Timurlenk, "Bugün Osimhen'in isteyeceği yıllık ücret 15 milyon Euro'dan aşağı olmaz. Bu da 150 milyon Euro'luk bir faturanın altına imza atmak demek. Türkiye'deki futbol ekonomisinde bunun karşılığı yok." ifadelerini kullandı.
Timürlenk, "Tahminim Osimhen'in gelecek sezon Premier Lig ya da PSG'de forma giyeceği yönünde" dedi.