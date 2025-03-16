Victor Osimhen'in yeni adresi belli oldu: 'Maliyeti 150 milyon euro'

Nijeryalı yıldızın serbest kalma bedelinin 75 milyon Euro olduğunu hatırlatan Timurlenk, "Bugün Osimhen'in isteyeceği yıllık ücret 15 milyon Euro'dan aşağı olmaz. Bu da 150 milyon Euro'luk bir faturanın altına imza atmak demek. Türkiye'deki futbol ekonomisinde bunun karşılığı yok." ifadelerini kullandı.