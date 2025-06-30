Vincenzo Montella'dan dikkat çeken çağrı: "Kasım ayına kadar rica ediyorum..."

TFF, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın Temmuz 2026'da bitecek olan sözleşmesini 2 yıl daha uzattı. Düzenlenen basın toplantısında konuşan Montella, Dünya Kupası Elemeleri öncesi çağrıda bulundu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın Temmuz 2026'da bitecek olan sözleşmesini 2 yıl daha uzattı.
Riva Milli Takım Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtlayan Vincenzo Montella, Dünya Kupası Elemeleri öncesi Türk halkına çağrıda bulundu.
'Yeni sözleşme için mutluyum'
"Çok duygulandım, yeni sözleşme için mutluyum. 21 Eylül'de başladım, çok özel bir gün. 21 Eylül babamın doğum günü. Çok özel bir günde bu görevi aldım. Başkana ve yönetime teşekkür ederim. Size inanan pozitif insanlar etrafınızdaysa, her şey daha kolay oluyor."
'Birçok ilke imza attık'
"Futbolcularımıza teşekkür etmek isterim. Geldiğimiz ilk günden beri aile ortamı kurmamıza çok yardımcı oldular. Sahada yürekli mücadele ettiler ve bizi gururlandırdılar. Hep birlikte başardık. Birçok ilke imza attık, doğru değerlere sahip olan insanlarla yürüdüğümüz için hepsini başarabildik."
'Şimdi kafamız Dünya Kupası'nda'
"Bu fırsatları bize sundular. 16 sene Avrupa Şampiyonası'na gittik, gruptan lider çıktı. Almanya'ya karşı 72 yıl sonra kendi topraklarında kazandık. Bu sunulan imkanlarla oldu. Şimdi kafamız Dünya Kupası'nda. İspanya güçlü bir takım ama Gürcistan gelişiyor ve Portekiz'i yendiler. Bulgaristan gelişiyor. Kafamız orada ve bütün hayallerimize ulaşmak istiyoruz."
'Kasım ayına kadar ricam...'
"Haksız eleştirilerden etkilenmiyorum. Sizden Kasım ayına kadar ricam, yapıcı eleştirilerde bulunalım. Pozitif durumu bozmayalım. 23 yıldır Dünya Kupası'na gidememek beni üzüyor. Nasıl olur da Türk Milli Takımı bu kadar uzun süre Dünya Kupası'na gidemez? Sizden ricam birlik olmamız. Milli Takım hocası olarak bu projeye devam edebilmek hayalimdi, sizler burada olduğunu için teşekkür ederim."