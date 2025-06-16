Vitor Pereira Fenerbahçeli yıldızı transfer etmek istiyor: Premier Lig'e gidecek

Wolverhampton Teknik Direktörü Vitor Pereira, gözünü Fenerbahçeli oyuncuya çevirdi. Portekizli teknik adam, sarı lacivertli oyuncuyu Premier Lig'e götürmek istiyor.
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.
Sarı lacivertli takımda gelecek oyuncular kadar gidecek oyuncular da büyük önem taşıyor.
Özellikle bonservis konusunda Fenerbahçe, bazı oyuncuları elden çıkaracak.
Wolverhampton Teknik Direktörü Vitor Pereira da gözünü Fenerbahçeli oyuncuya çevirdi.
Sarı lacivertli takımın eski teknik direktörü Pereira, genç oyuncuyu almak istiyor.
Portekizli hocanın, transfer listesinde Yusuf Akçiçek’i 3’lü savunmanın sol stoper pozisyonu için ikinci öncelikli hedef olarak belirlediği iddia edildi.
Pereira’nın alternatifli bir transfer planı yaptığı da gelen haberler arasında.
Fenerbahçe ise Yusuf Akçiçek'i 20 milyon euronun altına satmayı düşünmüyor.