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Volkan Demirel adı Fenerbahçe ile anılan teknik direktör hakkında konuştu: 'Ondan olmaz'

Volkan Demirel adı Fenerbahçe ile anılan teknik direktör hakkında konuştu: 'Ondan olmaz'

Haber Merkezi
13:246/05/2025, Salı
G: 6/05/2025, Salı
Yeni Şafak
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Teknik direktör Volkan Demirel, Fenerbahçe'nin gündemini değerlendirdi. Demirel, adı Fenerbahçe ile anılan hocalar hakkında konuştu.

Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanmaya devam ediyor.

Sarı lacivertli takımda teknik direktör Jose Mourinho ile yolların ayrılacağı tahmin ediliyor.

Teknik direktör Volkan Demirel, Asist Analiz kanlında Fenerbahçe'nin gündemini değerlendirdi.

Demirel, adı Fenerbahçe ile anılan hocalar hakkında konuştu.

Volkan Demirel'in açıklamaları şu şekilde:

"Tamam yönetimi eleştirelim istifa diyelim ama onun öncesinde Mourinho istifa demek lazım."

"Fenerbahçe taraftarının Mourinho'yu istifa ettirmesi lazım."

"Ali Başkan ilk geldiği yıl Aykut Kocaman ile devam etseydi, iki üç takviye ile Aykut Hoca o sene şampiyon yapardı Fenerbahçe'yi."

"Ama Comolli'ye inanıldı. O günün sorunlarını bugün hala yaşıyor Fenerbahçe."

"Benim savunduğum şu: Fenerbahçe'yi Fenerbahçeliler yönetmesi lazım."

"Sergen Hoca da Abdullah Hoca da Fenerbahçe'ye olmaz. Fenerbahçeli değiller."

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