Volkan Demirel Fenerbahçeli iki futbolcuyu topa tuttu: 'Bunlarla olmaz'

Eski futbolcu ve teknik direktör Volkan Demirel konuk olduğu Asist Analiz Youtube programında Fenerbahçeli iki futbolcu hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.
Eski futbolcu ve teknik direktör Volkan Demirel konuk olduğu Asist Analiz Youtube programında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.
'Galatasaray Osimhen'i alamaz'
"Bunu verip Galatasaray Osimhen'i alamaz. Bence Osimhen gibi bir oyuncu bir daha Süper Lig'e gelmez."
'Bunu sezon başı söylediğimde başka şeyler söylediler'
"Seneye nerede olacağını bilmiyorum ama Osimhen bence beş büyük ligde her takımda oynayacak kapasitede ben bunu sezon başı söylediğimde başka şeyler söylediler."
'Bu yıldız değil'
"Oynadığım için yakından izlediğim için yorumumu yaptım ve herkesin de gördüğü bir ortam var. Hagi, Alex, Anelka, Carlos geldi ama bu başka bir şey bu yıldız değil bu sana her an skor yapabilecek bir oyuncu."
'İrfan Can'ı oynatmak gerek'
"Benim kadar hatalı gol yiyen kaleci yoktur ama 17-18 sene Fenerbahçe'nin kalesini korudum. Artık başka bir Volkan yetiştireceksen İrfan Can'ı kupada da, hazırlık maçında da, mahalle maçında da oynatmak gerek."
'Bunu net söylüyorum'
"Beşiktaş, çok saygı duyduğum bir camia. Eski haliyle de yeni haliyle de dünyanın en güzel stadı… Bunu net söylüyorum. Camiası, taraftarı çok güzel bir camia. Deprem zamanı Hatay'da yaptıklarını biliyorum."
'Bu iki oyuncuyla olmaz'
"Dzeko ve Tadic artık tamamlayıcı rolde olmalı. Sahada gerektiğinde yer alıp, kulübeden takıma destek vermeliler. Örneğin, Samsunspor maçında Fenerbahçe sürekli kanatlardan orta yaptı ama 98 dakika sahada kalan Dzeko’nun o toplara etkili şekilde çıkması mümkün değil. Oysa ki dinlenmiş bir Dzeko, son 15-20 dakikada girerek bir gol çıkarabilirdi. Belki Tadic hâlâ kendisini Ajax’ta 10 numara pozisyonunda görebilir ama Fenerbahçe’nin oyun planı tamamen bu iki oyuncuya bağlı olmamalı. Bunlarla olmaz."