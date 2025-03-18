Volkan Demirel Fenerbahçeli iki futbolcuyu topa tuttu: 'Bunlarla olmaz'

'Bu iki oyuncuyla olmaz'

"Dzeko ve Tadic artık tamamlayıcı rolde olmalı. Sahada gerektiğinde yer alıp, kulübeden takıma destek vermeliler. Örneğin, Samsunspor maçında Fenerbahçe sürekli kanatlardan orta yaptı ama 98 dakika sahada kalan Dzeko’nun o toplara etkili şekilde çıkması mümkün değil. Oysa ki dinlenmiş bir Dzeko, son 15-20 dakikada girerek bir gol çıkarabilirdi. Belki Tadic hâlâ kendisini Ajax’ta 10 numara pozisyonunda görebilir ama Fenerbahçe’nin oyun planı tamamen bu iki oyuncuya bağlı olmamalı. Bunlarla olmaz."