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Yapay zeka Şampiyonlar Ligi şampiyonunu açıkladı: Real Madrid 2. sırada!

Yapay zeka Şampiyonlar Ligi şampiyonunu açıkladı: Real Madrid 2. sırada!

14:3928/11/2024, Perşembe
G: 28/11/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Ünlü futbol veri sitesi Euro Club Index, Şampiyonlar Ligi’nde kupayı kaldıracak favorilerini oranlarla birlikte sıraladı. Yapay zekanın birçok parametreyi dikkate alınarak hazırladığı listede Real Madrid 2. sırada yer aldı. Zirvedeki takım ise dikkat çekti.

UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta maçları dün akşam oynanan karşılaşmaların ardından tamamlandı. 

Kupanın favorisi Real Madrid dün akşam Liverpool’a 2-0 mağlup olarak kötü gidişatını sürdürdü. 

Kupa 1'de 5 hafta sonunda 3. yenilgisini alan Real Madrid işleri iyice zora soktu. 

An itibarıyla 6 puan ile 24. sırada yer alan Real Madrid, son 3 maçta alacağı skora göre Şampiyonlar Ligi'ne lig aşamasında veda etme tehlikesiyle karşı karşıya.

Euro Club Index adlı futbol veri sitesi, Şampiyonlar Ligi'nde sezonun şampiyonluk favorilerini sıraladı.

Yapay zekanın hazırladığı listede Real Madrid 2. sırada yer aldı. 

İşte yapay zekaya göre Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunda favori 10 aday ve oranlar...

10- Borussia Dortmund (Şampiyonluk ihtimali yüzde 2.8)



9- Atletico Madrid (Şampiyonluk ihtimali yüzde 3)



8- Bayer Leverkusen (Şampiyonluk ihtimali yüzde 3.9)



7- Bayern Münih (Şampiyonluk ihtimali yüzde 7.7)



6- Barcelona (Şampiyonluk ihtimali yüzde 8.4)



5- Arsenal (Şampiyonluk ihtimali yüzde 8.4)



4- Inter (Şampiyonluk ihtimali yüzde 9.7)



3- Manchester City (Şampiyonluk ihtimali yüzde 14.1)



2- Real Madrid (Şampiyonluk ihtimali yüzde 14.7)



1- Liverpool (Şampiyonluk ihtimali yüzde 17.7)



#Real Madrid
#yapay zeka
#Şampiyonlar Ligi

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