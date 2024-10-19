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Yıldız futbolcudan şok sözler: "Mourinho bana sekiz kez..."

Yıldız futbolcudan şok sözler: "Mourinho bana sekiz kez..."

13:4819/10/2024, Cumartesi
G: 19/10/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho için İtalya'dan çarpıcı bir itiraf geldi. Roma döneminde eski oyuncusu ile soyunma odasında yaşadığı gerginliğin detayları ortaya çıktı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho için flaş bir itiraf geldi.

İtalya Serie A ekiplerinden Roma forması giyen Rick Karsdrop, Mourinho ile soyunma yaşadıkları gerginliği unutamadığını ve ayrılmamakla hata yaptığını açıkladı.

"Lazio ile oynadığımız derbide sahadan çıktıktan sonra hemen montumu almaya gittim. Mourinho, bu durumdan çok rahatsız oldu."

"O zamanki sonuçlar çok kötüydü ve sanırım beni kullanarak herkese bir mesaj vermek istedi."

"Soyunma odasında bana sekiz kez hain dedi. Bunu soyunma odasında yapabilir ama basın önünde yapmamalıydı, bu benim için sürpriz oldu."

"Bana herkesin önünde hain dediğinde Roma'dan ayrılmalıydım."

#Fenerbahçe
#Jose Mourinho
#Rick Karsdorp

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