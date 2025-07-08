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Yıldız futbolcunun Galatasaray defteri kapanıyor: Fesih görüşmeleri başladı

Yıldız futbolcunun Galatasaray defteri kapanıyor: Fesih görüşmeleri başladı

09:448/07/2025, Salı
G: 8/07/2025, Salı
Yeni Şafak
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Galatasaray, kadroda yer bulamayan Taylan Antalyalı ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetmeye hazırlanıyor.

Galatasaray, kadro planlaması kapsamında 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Taylan Antalyalı ile yollarını ayırma kararı aldı.


Sarı-kırmızılılar, geniş kadroda kendine yer bulamayan ve geçen sezonu Bodrum FK’da kiralık geçiren Taylan ile karşılıklı anlaşma yoluyla sözleşme feshi için görüşmelere başladı.


Tarafların kısa sürede anlaşması ve fesih işleminin tamamlanması bekleniyor.


Taylan, serbest oyuncu statüsüne geçerek yeni bir kulüp arayışına başladı.


Süper Lig’den Pendikspor ve Eyüpspor’un oyuncuyla ilgilendiği konuşuluyor.


Transfermarkt’a göre piyasa değeri 1.2 milyon euro olan Taylan Antalyalı, Galatasaray altyapısından yetişti ve 2019’da 1 milyon euro bonservisle Erzurumspor’dan geri döndü.


Sarı-kırmızılılarda 2019-23 arasında 103 maçta 4 gol ve 8 asist üreten Taylan, 2022-23 Süper Lig şampiyonluğunda katkı sağladı. Ancak, Okan Buruk’un sisteminde düzenli forma şansı bulamadı ve son yıllarda Adanaspor, Samsunspor ve Bodrum FK’da kiralık oynadı.


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