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Yıldız futbolcunun transferinde flaş gelişme: Babası Galatasaray tesislerini gezdi

Yıldız futbolcunun transferinde flaş gelişme: Babası Galatasaray tesislerini gezdi

09:459/05/2025, Cuma
G: 9/05/2025, Cuma
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Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un istediği yıldız futbolcuyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Oyuncunun babasının İstanbul'a geldiği ve sarı-kırmızılı yöneticilerle bir görüşme yaptığı ortaya çıktı.

Süper Lig'de şampiyonluk için geri sayıma geçen Galatasaray'da bir yandan da yeni sezon için çalışmalar sürüyor.

Şampiyonlar Ligi için kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un listesinde yer alan yıldız futbolcuyla ilgili önemli bir gelişme yaşandığı ortaya çıktı.

A Spor yorumcusu gazeteci Serhan Türk'ün aktardığı habere göre; Bayer Leverkusen forması giyen Granit Xhaka'nın babası ve iş ortağı İstanbul'a geldi ve Kemerburgaz Tesisleri'ni gezdi.


Serhan Türk, "Galatasaray'ın Granit Xhaka için bir ilgisi oldu. Devre arasında transferi düşünmediklerini söylediler. Sonra temsilcisi babası, Galatasaray'a telefon açıp 'Sizinle görüşmek istiyoruz' dedi. Yaklaşık 1 ay önce de babası ve diğer ortağıyla beraber İstanbul'a geldiler, Galatasaray transfer komitesinden iki önemli isimle oturup görüştüler. Hatta Kemerburgaz Tesisleri'ni gezdiler. Net bir şekilde bilgi olarak vereyim" ifadelerini kullandı.

Türk ayrıca Galatasaray'ın devre arasında Leroy Sane ve Joao Felix ile de ilgilendiğini söyledi.

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