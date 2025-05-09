Yıldız futbolcunun transferinde flaş gelişme: Babası Galatasaray tesislerini gezdi

Serhan Türk, "Galatasaray'ın Granit Xhaka için bir ilgisi oldu. Devre arasında transferi düşünmediklerini söylediler. Sonra temsilcisi babası, Galatasaray'a telefon açıp 'Sizinle görüşmek istiyoruz' dedi. Yaklaşık 1 ay önce de babası ve diğer ortağıyla beraber İstanbul'a geldiler, Galatasaray transfer komitesinden iki önemli isimle oturup görüştüler. Hatta Kemerburgaz Tesisleri'ni gezdiler. Net bir şekilde bilgi olarak vereyim" ifadelerini kullandı.