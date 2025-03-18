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Yönetimden Jose Mourinho'ya tam yetki: 8 futbolcunun bileti kesildi

Yönetimden Jose Mourinho'ya tam yetki: 8 futbolcunun bileti kesildi

Haber Merkezi
11:0918/03/2025, Salı
Yeni Şafak
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Süper Lig'de lider Galatasaray'ın gerisinde kalan Fenerbahçe'de yönetim, teknik direktör Jose Mourinho'ya tam yetki verdi. Sarı lacivertli takımda 8 oyuncu ile sezon sonunda yollar kesin olarak ayrılacak.

Süper Lig'in 28. haftasında oynanan Fenerbahçe-Samsunspor maçında sahadan 0-0 beraberlikle ayrılan sarı lacivertliler, şampiyonluk yarışında çok ağır bir yara aldı.

Bir maç eksiği bulunan Fenerbahçe'nin aldığı beraberlik sonrası lider Galatasaray ile arasındaki puan farkı 9 oldu..

Bu karşılaşma öncesinde de Rangers'e penaltılarda elenen Fenerbahçe, Avrupa'ya veda etmişti.

Oldukça önemli 2 karşılaşmadan üzgün ayrılan sarı lacivertlilerde yönetim, teknik direktör Jose Mourinho'ya tam yetki verdi.

Fenerbahçe'de 8 oyuncu ile sezon sonunda yollar kesin olarak ayrılacak.

A Spor'da yer alan habere göre; Fenerbahçe'de yolların ayrılacağı isimler şu şekilde:

DUSAN TADIC

EDIN DZEKO

BRIGHT OSAYI-SAMUEL

RODRIGO BECAO

ALLAN SAINT-MAXIMIN

SERDAR AZİZ

BURAK KAPACAK

CENK TOSUN

#Fenerbahçe
#Mourihno
#Süper Lig

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