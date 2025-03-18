Yönetimden Jose Mourinho'ya tam yetki: 8 futbolcunun bileti kesildi

Süper Lig'de lider Galatasaray'ın gerisinde kalan Fenerbahçe'de yönetim, teknik direktör Jose Mourinho'ya tam yetki verdi. Sarı lacivertli takımda 8 oyuncu ile sezon sonunda yollar kesin olarak ayrılacak.
Süper Lig'in 28. haftasında oynanan Fenerbahçe-Samsunspor maçında sahadan 0-0 beraberlikle ayrılan sarı lacivertliler, şampiyonluk yarışında çok ağır bir yara aldı.
Bir maç eksiği bulunan Fenerbahçe'nin aldığı beraberlik sonrası lider Galatasaray ile arasındaki puan farkı 9 oldu..
Bu karşılaşma öncesinde de Rangers'e penaltılarda elenen Fenerbahçe, Avrupa'ya veda etmişti.
Oldukça önemli 2 karşılaşmadan üzgün ayrılan sarı lacivertlilerde yönetim, teknik direktör Jose Mourinho'ya tam yetki verdi.
Fenerbahçe'de 8 oyuncu ile sezon sonunda yollar kesin olarak ayrılacak.
A Spor'da yer alan habere göre; Fenerbahçe'de yolların ayrılacağı isimler şu şekilde:
DUSAN TADIC
EDIN DZEKO
BRIGHT OSAYI-SAMUEL
RODRIGO BECAO
ALLAN SAINT-MAXIMIN
SERDAR AZİZ
BURAK KAPACAK
CENK TOSUN