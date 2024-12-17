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ChatGPT'ye ürkütücü özellik: İki gün sonra kullanıma sunulacak artık her yaptığımızı görecek her adımımızı takip edecek

ChatGPT'ye ürkütücü özellik: İki gün sonra kullanıma sunulacak artık her yaptığımızı görecek her adımımızı takip edecek

Seda Ekinci
10:1817/12/2024, Tuesday
G: 17/12/2024, Tuesday
Yeni Şafak
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Yapay zeka teknolojisi her geçen gün hızla gelişirken dünyanın en çok kullanılan yapay zeka modeli ChatGPT, oldukça ürkütücü bir yeniliğin sinyalini verdi. Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen canlı yayın etkinliğinde tanıtılan bu yeni özellik, teknoloji dünyasında resmen çığır açacak. Bir anne gibi kahve yapımına bile rehberlik edecek yapay zeka botu kamera özelliği sayesinde her adımınızı takip edebilecek.

Yapay zeka botu OpenAI, yapay zeka teknolojisini bir adım öteye taşıyarak ChatGPT için canlı video akışlarını analiz etme ve bu doğrultuda kullanıcılarla sohbet etme yeteneği kazandırmak üzere…

Kamera ile etkileşim dönemi başlıyor

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen canlı yayın etkinliğinde tanıtılan bu yeni özellik, ChatGPT’nin bir akıllı telefon kamerası aracılığıyla nesneleri tanımasını ve kullanıcılarla bu görseller üzerinden konuşmasını sağlıyor. 

Yapay zekaya "annelik" özeliği

Örneğin kullanıcılar, uygulama içindeki mesajlara yanıt verme konusunda yardım alabilecek ya da kahve hazırlamak için adım adım rehberlik isteyebilecek. ChatGPT süreçleri anlık takip ederek yanıtlarını buna göre verecek.


19 Aralık'ta kullanıma sunulacak

Bu yenilik, 19 Aralık itibarıyla ChatGPT Plus ve Pro aboneleri için kullanıma sunulacak. OpenAI, ayrıca Ocak ayında bu özelliği kurumsal ve eğitim müşterilerine de sunmayı planlıyor.


Yapay zekada 'Sora' dönemi başlıyor

Bu yeni video özelliği, OpenAI’nin 12 günlük ürün tanıtım etkinlikleri sırasında duyurduğu en dikkat çekici yeniliklerden biri oldu. Bu etkinlikte ayrıca, daha pahalı bir ChatGPT Pro abonelik seçeneği ve Sora adlı yeni bir yapay zeka video üretim aracı da tanıtıldı.

Yeni video özelliği, kullanıcıların günlük yaşamında daha fazla kolaylık sağlamayı hedefliyor. 

Canlı video üzerinden mesaj yanıtlamadan tarif rehberliğine kadar birçok farklı senaryo, ChatGPT ile daha interaktif hale geliyor. Bu yenilik, özellikle hem bireysel kullanıcılar hem de işletmeler için yapay zeka deneyimini bir üst seviyeye taşıyacak.

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