ChatGPT'ye ürkütücü özellik: İki gün sonra kullanıma sunulacak artık her yaptığımızı görecek her adımımızı takip edecek

Yapay zekada 'Sora' dönemi başlıyor

Bu yeni video özelliği, OpenAI’nin 12 günlük ürün tanıtım etkinlikleri sırasında duyurduğu en dikkat çekici yeniliklerden biri oldu. Bu etkinlikte ayrıca, daha pahalı bir ChatGPT Pro abonelik seçeneği ve Sora adlı yeni bir yapay zeka video üretim aracı da tanıtıldı.