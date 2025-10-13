Kırmızı alarm verildi! 4 saatin üstü tehlikeli: Sonuçları bakın ne oluyor

Telefonu elinizden bırakamıyor musunuz? Bildirim sesi gelmese bile ekrana bakma isteği duyuyorsanız dikkat! Uzmanlara göre bu durum, modern çağın en yaygın bağımlılıklarından biri olan “dijital bağımlılığın” işareti. Sosyal medya ve ekran başında geçirilen uzun saatler artık yalnızca vakit kaybı değil, ciddi bir sağlık riski anlamına geliyor. We Are Social ve Meltwater’ın Dijital 2025 Türkiye Raporuna göre, Türkiye’de aktif internet kullanıcısı sayısı 77,3 milyona ulaştı. İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Kılınç, özellikle geceleri yatakta telefonla vakit geçirmenin masum bir alışkanlık olmadığını belirterek karşılaşılabilecek sonuçları tek tek sıraladı.

We Are Social ve Meltwater'ın Dijital 2025 Türkiye Raporuna göre, Türkiye'de aktif internet kullanıcısı sayısı 77,3 milyona ulaştı. Sosyal medya kullanıcı sayısı ise 60 milyona yaklaştı. Ancak uzmanlara göre ekran başında geçirilen sürenin bu hızla artması, "dijital bağımlılık" tehlikesini beraberinde getiriyor.

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Kılınç, özellikle geceleri yatakta telefonla vakit geçirmenin masum bir alışkanlık olmadığını belirtti:

“Dört saatten uzun süre ekran başında vakit geçirmek sağlığımız açısından tehlikeli. Uykudan en az yarım saat önce ekranlardan uzaklaşmak gerekiyor. Sosyal medya molaları vermek ve masa başında egzersiz yapmak şart.”



“Uykunun kalitesi düştüğünde kalp ve damar sağlığı olumsuz etkileniyor. Hareketsizlik; obeziteye, damar sertliğine ve ölümcül akciğer pıhtılarına yol açabiliyor.” diyen Kılınç, uzun süreli ekran kullanımının ayrıca kas-iskelet sistemi rahatsızlıkları ve omurga eğriliğini tetiklediğini de ekledi.





İEÜ Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (PUAM) Uzman Klinik Psikoloğu Pınar Aytaçlar, sosyal medya bağımlılığının ruh sağlığı üzerindeki etkilerine dikkat çekip “Yoğun sosyal medya kullanımı depresyon ve kaygı düzeyini artırabiliyor. Kadınlarda aidiyet ihtiyacı, erkeklerde ise rekabet duygusu bağımlılığı körüklüyor.” ifadelerini kullandı.



Aytaçlar, sosyal medyanın dopamin sistemini etkileyerek kısa süreli bir “iyi hissetme” duygusu oluşturduğunu ancak uzun vadede gerçek ilişkilerden kopuş ve duygusal dengesizlik yarattığını söyledi.



