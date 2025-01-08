CES'te birçok yenilikçi teknolojik ürünün yanı sıra yeni otomobiller de sergilendi. Bunlardan biri, Japon otomotiv devi Honda'nın yeni elektrikli SUV modeliydi. Honda, 0 Serisi elektrikli araç konseptlerini gerçeğe dönüştürmeye hazırlanıyor. 0 Serisi Saloon Sedan ve 0 Serisi SUV modelleri yakın zamanda piyasaya sunulacak. Honda, yeni işletim sistemiyle 'her kullanıcıya özel bir mobilite deneyimi' vaat ediyor. Öte yandan Türkiye'nin yerli otomobili Togg T10X ise 2024'e damga vurdu. İşte detaylar...

1 /16 Japon otomotiv devi Honda, CES 2025'te tanıttığı yeni SUV modeliyle elektrikli araç portföyüne bir yenisini daha ekliyor.

2 /16 0 Serisi Saloon Sedan ve 0 Serisi SUV modelleri, artık üretime daha yakın bir aşamaya gelmiş durumda.



3 /16 Honda'nın 0 Serisi'ne ait bu yeni SUV'nin ilk versiyonu, 2026 yılının ilk yarısında Kuzey Amerika'da satışa sunulacak ve ardından hızla diğer pazarlara da ulaşacak.



4 /16 Bu yeni elektrikli SUV, Honda'nın Nissan ile birleşme planlarını duyurmasının hemen ardından tanıtıldı. Gelecekte, Mitsubishi'nin de bu birleşmeye katılabileceği konuşuluyor. Şirketler, bu birleşmenin otomotiv endüstrisindeki rekabeti olumlu yönde etkileyeceğini öne sürüyor.



5 /16 Honda, yeni 0 Serisi otomobillerinin güç veren yazılımının, şirketin ünlü iki ayaklı robotuna atıfta bulunarak ASIMO OS olarak adlandırılacağını açıkladı.



6 /16 Bu sistem, elektrik mimarisini araç içi bilgi-eğlence sistemine bağlayarak, elektrikli araçlarda sıklıkla gördüğümüz bir entegrasyonu sağlıyor. Honda, yeni işletim sisteminin "her kullanıcı için özelleştirilmiş bir mobilite deneyimi sunmayı" hedeflediğini belirtiyor.



7 /16 Yeni 0 Serisi araçlar ayrıca, denetimsiz öğrenme startup'ı Helm.AI ile ortaklaşa geliştirilen otomatik sürüş yazılımını kullanacak.



8 /16 Honda, yeni elektrikli araçlarını ASIMO OS adı verilen yeni nesil işletim sistemiyle donatacak. Bu sistem, sürüş otomasyonu ve eğlence özelliklerini yöneterek daha entegre bir deneyim sunacak.



9 /16 Ayrıca, araçlar Tesla'nın Kuzey Amerika Şarj Standardı (NACS) portuna sahip olacak, bu da Tesla şarj istasyonlarına erişim sağlayacak.



10 /16 Honda, 2030 yılına kadar 30.000’den fazla şarj istasyonu içeren geniş bir ağ kurmayı hedefliyor. Bu girişim, IONNA adlı bir ortak girişim aracılığıyla gerçekleşecek ve BMW, GM, Hyundai, Kia, Mercedes-Benz, Stellantis ve Toyota gibi büyük otomotiv markalarını bir araya getirecek.



11 /16 2024'te Türkiye'nin en çok satan SUV modeli Togg T10X oldu

Öte yandan Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği verilerine göre, 2024 yılında Türkiye'nin en çok tercih edilen SUV modeli Togg T10X oldu.



12 /16 Listenin ilerleyen kısmında ise Chery’nin Tiggo serisi, Nissan Qashqai ve Peugeot 2008/3008 gibi modeller yer alıyor.



13 /16 Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği verilerine göre, 2024 yılı Ocak-Aralık döneminde Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, bir önceki yılın aynı dönemine göre %0,5 oranında artarak 1.238.509 adet satışa ulaştı.



14 /16 Otomobil satışları, %1,3 artışla 980.341 adede, hafif ticari araç pazarı ise %2,7 azalarak 258.168 adede geriledi. Aralık ayında ise toplam pazar, 2023 yılı aralık ayına göre %7,3 artarak 170.249 adede çıktı.

Bu dönemde otomobil satışları, %6,6 artışla 134.811 adede, hafif ticari araç pazarı ise %9,9 artarak 35.438 adede yükseldi.



15 /16 Ayrıca, 2024 Aralık ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık aralık ayı ortalama satışlara göre %43,1 artış gösterdi.