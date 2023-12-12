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Galatasaray nasıl tur atlar ve gruptan çıkar? İşte tüm ihtimaller...

"Galatasaray nasıl tur atlar ve gruptan çıkar?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde tarihi bir maça çıkıyor. 1992-1993 sezonundan beri Şampiyonlar Ligi adıyla düzenlenen turnuvada şimdiye dek 4 kez gruptan çıkma başarısı gösteren sarı kırmızılılar, 5. kez bu başarıya elde etmek adına bu akşam Danimarka'da Kopenhag ile karşı karşıya gelecek. İşte tüm ihtimaller...

20:07 - 12/12/2023 Salı
Yeni Şafak
Galatasaray Şampiyonlar ligi puan durumu
Galatasaray Şampiyonlar ligi puan durumu

"Galatasaray nasıl tur atlar ve gruptan çıkar? Galatasaray gruptan çıktı mı, UEFA'ya mı gidiyor?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kalacak son takımlar bugün ve yarın oynanacak mücadelelerle belirlenecek. Şansı olan takımlardan biri olan temsilcimiz Galatasaray, bu akşam saat 23:00'de karşılaşacağı Kopenhag karşısına mutlak galibiyet hedefiyle sahada ter dökecek. İşte temsilcimiz için tüm ihtimaller...

ŞAMPİYONLAR LİGİ A GRUBU PUAN DURUMU


1- Bayern Münih / 13 Puan (+5 av) - 4 Maç (Gruptan lider çıktı)


3- Kopenhag / 5 Puan (-1 av) - 5 Maç


2- Galatasaray / 5 Puan (-2 av) - 5 Maç


4- Manchester United / 4 Puan (-2 av) - 5 Maç

GALATASARAY GRUPTAN NASIL ÇIKAR?


5 puan ve -2 averaj ile 5. hafta sonunda grubunda 3. sırada yer alan Galatasaray, grubundaki son maçında bu akşam Kopenhag'ı mağlup etmesi halinde diğer maçın skoruna bakmaksızın adını son 16 turuna yazdıracak.


Sarı kırmızılı ekibimiz, puan kaybetmesi halinde ise Şampiyonlar Ligi'ne veda edecek.

Cimbom, gruptaki son maçında berabere kalması ya da mağlup olması halinde ise Manchester United Bayern Münih mücadelesinde İngiliz ekibinin puan kaybetmesini bekleyecek.


Manchester United'ın puan kaybetmesi durumunda Cimbom, UEFA Avrupa Ligi'ne kalacak.


#Galatasaray
#Manchester United
#UEFA Şampiyonlar Ligi
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