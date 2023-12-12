"Galatasaray nasıl tur atlar ve gruptan çıkar? Galatasaray gruptan çıktı mı, UEFA'ya mı gidiyor?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kalacak son takımlar bugün ve yarın oynanacak mücadelelerle belirlenecek. Şansı olan takımlardan biri olan temsilcimiz Galatasaray, bu akşam saat 23:00'de karşılaşacağı Kopenhag karşısına mutlak galibiyet hedefiyle sahada ter dökecek. İşte temsilcimiz için tüm ihtimaller...