Çin'de sel felaketi: 39 kişi hayatını kaybetti
12:35, 09/07/2026, Perşembe
DHA
Çin'in güneyinde etkili olan Tropikal Fırtına Maysak'ın neden olduğu sellerde 39 kişi yaşamını yitirdi. Yetkililer, Guangxi genelinde 130 bin kişinin bölgeden tahliye edildiğini açıkladı.
Asya-Pasifik kıyılarına doğru hızla ilerleyen sel, Çin, Tayvan ve Japonya’da alarma neden oldu.
Arama kurtarma çalışmalarına binlerce personel, yaklaşık 5 bin 700 bot ve insansız hava araçlarıyla destek veriyor.
Çin basını, ülkenin güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde Tropikal Fırtına Maysak'ın yol açtığı sellerde 39 kişinin hayatını kaybettiğini, 9 kişinin kaybolduğunu duyurdu.
Yetkililer, Guangxi genelinde 130 bin kişinin bölgeden tahliye edildiğini açıkladı.
Başlıklar :çinselTropikal fırtına
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