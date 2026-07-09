Trump neden geldiği uçakla dönmedi? İşte dikkat çeken tercihin perde arkası

ABD Başkanı Donald Trump, 36. NATO Zirvesi için Ankara'ya Katar'ın ABD'ye hediye ettiği ve başkanlık uçağı olarak kullanılmak üzere dönüştürülen yeni Air Force One ile geldi. Böylece Trump, yeni uçağı ilk kez bir yurt dışı ziyaretinde kullanmış oldu.

Zirve boyunca dikkat çeken uçak, Ankara temaslarının ardından da gündemde kalmayı sürdürdü.

Dönüşte eski uçağı tercih etti

NATO Zirvesi'nin ardından Türkiye'den ayrılan Trump, bu kez sürpriz bir tercih yaptı. Ankara'ya geldiği yeni Air Force One yerine eski mavi-beyaz başkanlık uçağıyla İngiltere'deki RAF Mildenhall Üssü'ne uçtu. Burada yeniden Katar'ın hediye ettiği yeni Air Force One'a geçen Trump, Washington'a dönüş yolculuğunu bu uçakla tamamladı.

Dikkat çeken hamlenin perde arkası

Uçak değişikliğinin nedenini sosyal medya hesabından açıklayan Trump, Ankara ile İngiltere arasındaki uçuşu "eski günlerin hatırına" eski Air Force One ile gerçekleştirdiğini söyledi. Yeni Air Force One'ın ise RAF Mildenhall Üssü'nde görev yapan Amerikan askerlerinin uçağı yakından inceleyebilmesi için önceden üsse gönderildiğini belirten Trump, "Askerler görsün diye. Gerçekten muhteşem bir uçak" ifadelerini kullandı.

Daha sonra yaptığı paylaşımda ise İngiltere'de yeni Air Force One ile yeniden buluştuğunu aktaran Trump, üs personelinin uçağı görmekten büyük heyecan duyduğunu dile getirdi.

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