Jose Mourinho’yu sinirlendiren Arda Güler sorusu: Sevilla kırmızı kart görmesini istemişti
İspanya LaLiga ekiplerinden Real Madrid, milli futbolcu Arda Güler'in 1 gol attığı maçta Sevilla'yı 4-1 mağlup etti. Karşılaşmada yaşanan bir pozisyonda Sevilla tarafı, Arda Güler’in kırmızı kart görmesi gerektiğini savundu. Mücadele sonrasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Jose Mourinho ise Arda Güler’i savundu.
LaLiga'nın 9. haftasında Real Madrid, konuk ettiği Sevilla karşısında 30. dakikada öne geçti. Ceza sahası dışından bir şut çıkaran Arda Güler, takımını 1-0'lık üstünlüğe taşıdı. 21 yaşındaki milli futbolcu, LaLiga'da bu sezon ilk 9 haftada 2. golüne imza attı.
Karşılaşmasının 23. dakikasında Arda Güler ile Sevillalı bir oyuncu arasında yaşanan pozisyonda, Arda Güler’in rakip futbolcuya dirsek attığı gerekçesiyle, Sevilla tarafı kırmızı kart bekledi. Oyu ise devam etti.
Sevilla Teknik Direktörü Luis Garcia Plaza hakem performansını sert bir şekilde eleştirirken, "Neden VAR'dan çağırmıyorlar? Belki de El Clasico'ya dokuz puan farkla gitmemeleri içindir. Bu %100 çok net bir VAR pozisyonu, öfkeliyiz" ifadelerini kullandı.
Basın toplantısında bu konunun sorulmasıyla ilgili Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho ise sinirli bir şekilde şu yanıtı verdi:
“Sizin için büyük bir tartışma konusu olan bu sorudan kaçınmak istiyorum. Kimse bana ne olduğunu iddia ettikleri şeyi gösteremedi, elimde tek bir görüntü bile yok. Televizyondan ve televizyon yayınında görülmeyen şeyleri görmeyi sağlayan taktik kameraya sahip olan analistlerimden görüntüler istedim ama hakkında konuştukları ve Luis'i rahatsız eden şeylere dair hiçbir görüntü göremedim. Onu anlıyorum, dört gol yiyerek kaybeden bir teknik direktöre aslında var olmayan bir olay hakkında dört veya beş soru sorulması onun için harika bir şey, çünkü ona başka bir şeyden bahsetme fırsatı veriyor.”