Jose Mourinho’yu sinirlendiren Arda Güler sorusu: Sevilla kırmızı kart görmesini istemişti

“Sizin için büyük bir tartışma konusu olan bu sorudan kaçınmak istiyorum. Kimse bana ne olduğunu iddia ettikleri şeyi gösteremedi, elimde tek bir görüntü bile yok. Televizyondan ve televizyon yayınında görülmeyen şeyleri görmeyi sağlayan taktik kameraya sahip olan analistlerimden görüntüler istedim ama hakkında konuştukları ve Luis'i rahatsız eden şeylere dair hiçbir görüntü göremedim. Onu anlıyorum, dört gol yiyerek kaybeden bir teknik direktöre aslında var olmayan bir olay hakkında dört veya beş soru sorulması onun için harika bir şey, çünkü ona başka bir şeyden bahsetme fırsatı veriyor.”