Fenerbahçe'de iki eksik var: Slavia Prag maçında forma giyemeyecekler
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarın Slavia Prag'ı konuk edecek. Sarı-lacivertlilerde iki isim dışında eksik oyuncu bulunmuyor.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında yarın Çekya temsilcisi Slavia Prag'ı konuk edecek.
Chobani Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.45'te başlayacak. Mücadeleyi İspanyol hakem Ricardo de Burgos yönetecek. Burgos'un yardımcılıklarını Iker De Francisco ile Ivan Masso Granado üstlenecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 18 yıl aradan sonra katılan sarı-lacivertliler, sahasında Roma ile 1-1 berabere kalarak organizasyona başladı. Fenerbahçe, geçen hafta İngiltere deplasmanında Aston Villa'ya 6-0 mağlup olarak ağır bir yenilgi aldı.
Ligde Corendon Alanyaspor'u 3-0 yenerek moral bulan İsmail Kartal'ın öğrencileri, Slavia Prag karşısında bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk galibiyetini elde etmeyi hedefliyor.
Çekya temsilcisi Slavia Prag ise ligde henüz puan alamadı. İlk maçında sahasında Fransız ekibi Lens'e 3-2 mağlup olan Slavia Prag, ikinci karşılaşmasında Azerbaycan temsilcisi Sabah'a deplasmanda 2-0 yenildi.
2 eksik
Fenerbahçe, Slavia Prag karşılaşmasında iki oyuncusundan yararlanamayacak.
Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan milli futbolcu Mert Müldür ile gelecek hafta ameliyat edilmesi planlanan Marco Asensio, yarınki maçta forma giyemeyecek.
Muhtemel 11
Fenerbahçe'nin Slavia Prag karşısındaki muhtemel ilk 11'i şöyle:
Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, Greenwood, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Muric.