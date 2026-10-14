Osimhen’in maç sonu Yamal’dan flaş talebi: Kolundan tutup getirdi

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nin ikinci haftasında sahasında Barcelona’yı konuk etti. Mücadelede 1-0 öne geçen temsilcimiz, sahadan 4-1 mağlup ayrıldı. Galatasaray’ın golünü 28. dakikada Aleksey Batrakov kaydetti. Barcelona’nın gollerini ise 43. dakikada Joao Cancelo, 50. dakikada Fermin Lopaz, 53. dakikada Anthony Gordon ve 65. dakikada Karim Adeyemi kaydetti.