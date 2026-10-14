Osimhen’in maç sonu Yamal’dan flaş talebi: Kolundan tutup getirdi
Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında İspanya ekibi Barcelona'ya 4-1 kaybetti. Mücadele sonrasında ise Victor Osimhen ile Lamine Yamal arasında yaşananlar sosyal medyada çok fazla konuşuldu.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nin ikinci haftasında sahasında Barcelona’yı konuk etti. Mücadelede 1-0 öne geçen temsilcimiz, sahadan 4-1 mağlup ayrıldı. Galatasaray’ın golünü 28. dakikada Aleksey Batrakov kaydetti. Barcelona’nın gollerini ise 43. dakikada Joao Cancelo, 50. dakikada Fermin Lopaz, 53. dakikada Anthony Gordon ve 65. dakikada Karim Adeyemi kaydetti.
Mücadele sonrasında ise Victor Osimhen ile Lamine Yamal arasında yaşananlar sosyal medyada çok fazla konuşuldu.
Nijeryalı yıldız, maçın bitiş düdüğünün ardından İspanyol futbolcuyu yanına çağırarak gazeteci arkadaşıyla fotoğraf çektirmesini istedi.
Osimhen, Yamal’ı kolundan tutup arkadaşıyla fotoğraf çekilmesi için ricada bulunurken, o anlar sosyal medyada gündem oldu.
Osimhen, arkadaşının Lamine Yamal ile verdiği pozu ise bizzat kendisi fotoğrafladı.