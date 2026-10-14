Avrupa'nın dikkatini çeken detay: Galatasaray - Barcelona maçı dış basına damga vurdu
Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında İspanya ekibi Barcelona'ya 4-1 kaybetti. Bu mücadele Avrupa basınında da geniş yer buldu.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nin ikinci haftasında sahasında Barcelona’yı konuk etti. Mücadelede 1-0 öne geçen temsilcimiz, sahadan 4-1 mağlup ayrıldı. Galatasaray’ın golünü 28. dakikada Aleksey Batrakov kaydetti. Barcelona’nın gollerini ise 43. dakikada Joao Cancelo, 50. dakikada Fermin Lopaz, 53. dakikada Anthony Gordon ve 65. dakikada Karim Adeyemi kaydetti.
Hem bu mücadele hem de tribün atmosferi Avrupa basınında da geniş yer buldu. İşte Galatasaray-Barcelona maçının Avrupa basınına yansımaları….
Mundo Deportivo: "Barcelona'dan Türk cehenneminde muhteşem bir performans"
Marca: "Bir partiden diğerine. Barcelona, bu sezonun başında müthiş bir performans sergiliyor. İster La Liga ister Şampiyonlar Ligi olsun, Barcelona her maçı, çoğu zaman büyük farklarla kazanıyor.”
AS: "Durdurulamaz Barcelona, İstanbul'u ele geçirdi."
EL PAIS: "Barcelona'nın Galatasaray karşısındaki 4-1'lik farklı galibiyetinde Lamine Yamal göz kamaştırdı."
THE SUN: "Barça, Şampiyonlar Ligi'nde geriden gelerek ikinci yarıda fırtına gibi esti ve galip geldi.”
LA GAZZETTA DELLO SPORT: "Lamine Yamal'dan muhteşem bir performans. Asistler, çalımlar ve sihir ile Yamal'ın harika performansı, takımı Barcelona'ya Galatasaray karşısında kazandırdı."