Galatasaraylı yıldızın görüntüsü olay oldu: Taraftarlardan tepki yağıyor
11:06, 14/10/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 11:08, 14/10/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Galatasaray’ın Barcelona’ya 4-1 mağlup olduğu maçta sarı-kırmızılı futbolcunun rakibi Adeyemi ile konuştuğu sıradaki görüntüsü tartışma çıkardı. Taraftarların tepki gösterdiği görüntüye Ümit Karan da sessiz kalmadı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Barcelona'yı konuk eden Galatasaray, sahadan 4-1'lik yenilgiyle ayrıldı.
Barcelona'nın bulduğu son golün ardından Leroy Sane'nin, santra öncesinde golü atan Adeyemi ile konuştuğu anlar kameralara yansıdı.
Sane'nin rakibiyle sohbet ettiği sırada yüzünde tebessüm olması, mağlubiyetin ardından Galatasaray taraftarlarının tepkisini çekti.
Galatasaray'ın eski futbolcusu Ümit Karan da Sane'nin görüntüsünü değerlendirdi. Karan, Alman futbolcunun gülümsemesine ilişkin "Neden gülüyor biliyor musun? 12 milyon cukka cepte…" ifadelerini kullandı.