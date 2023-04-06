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Gazi ve korucuların maaş farkları ne zaman yatacak?

Gazi ve Korucu emekli maaşlarına ilişkin açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 42 bin güvenlik korucusuna bağlanan emekli aylığının, en düşük 7 bin 500 lira olacağının müjdesini vermişti. Peki Gazi ve Korucu emekli maaşları ne zaman yatacak? İşte detaylar.

15:20 . 6/04/2023 Perşembe
Yeni Şafak
GAZİ VE KORUCU EMEKLİ MAAŞLARI ne zaman yatacak?

GAZİ VE KORUCU EMEKLİ MAAŞLARI ne zaman yatacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, gazi maaşları ve güvenlik korucularının aylıkları ile ilgili açıklama yaptı.

GAZİ VE KORUCU EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kore ve Kıbrıs gazileri, üstün başarı ve gayretle Türk vatanına hizmet etmiş vatandaşlar ile hak sahiplerinin aylıklarının asgari ücret seviyesine yükseltildiğini, güvenlik korucularının emekli aylıklarının da 7 bin 500 liraya çıkarıldığını açıklayarak, aylık farkların 7 Nisan itibariyle hesaplara yatırılacağını bildirdi.


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

İstiklal Madalyası verilmiş, Kore Savaşı ve Kıbrıs Barış Harekatı’nda görev almış Muharip Gazilerimiz ile Sivas Kongresi’nce seçilen Temsil Heyeti üyeleri, Gazi Meclisimizin Birinci Dönem üyeleri ile hiçbir karşılık ve menfaat gözetmeksizin üstün başarı ve gayretle Türk Vatanına hizmet etmiş vatandaşlarımızın, aylıklarının, çalışıp çalışmadıklarına veya gelir/aylık alıp almadıklarına bakılmaksızın, 1 Nisan tarihinden geçerli olarak 30 günlük net asgari ücret seviyesine yükseltilmesi sağlanmış, Muharip Gazilerimizin sosyal güvencelerinin olup-olmadığına göre oluşan aylık farklılıkları giderilmiştir.


Kapsamdaki gazilerimiz ile dul eşine ödenen aylıklar net asgari ücret esas alınarak hesaplanacaktır. Böylece, 2023 yılı Mart ayı itibarıyla ek ödeme dahil 2 bin 961 lira aylık almakta olan Gazilerimizin aylıkları 1 Nisan 2023 tarihinden itibaren ek ödeme dahil 8 bin 847 liraya, hayatını kaybedenlerin dul eşlerine yüzde 75 oranı esas alınarak ödenen aylık ise 2 bin 220 liradan 6 bin 635 liraya yükseltilecektir.


Yine Kanunla, Sivas Kongresi’nce seçilen Temsil Heyeti üyeleri, Gazi Meclisimizin birinci döneminde bulunan üyeleri ile hiçbir karşılık ve menfaat gözetmeksizin üstün başarı ve gayretle Türk Vatanına hizmet etmiş Türk vatandaşlarından 3292 sayılı Kanun veya mülga 5269 sayılı Kanuna göre Vatani Hizmet Tertibinden aylık bağlananların kendileri ile hak sahiplerine ödenen aylıklarda, sigortalı olarak çalışma veya gelir ve aylık alma durumuna göre oluşan farklılık da kaldırılmıştır. Kapsamdaki tüm vatandaşlarımıza net asgari ücret düzeyinde aylık ödenmesi imkanı getirilmiştir.


Ayrıca, 442 sayılı Köy Kanununa göre ve en az 15 yıllık güvenlik koruculuğu hizmeti esas alınarak aylık bağlanan Güvenlik Korucuları ile vefat edenlerin hak sahiplerine dosya bazında bağlanan aylığın da 7 bin 500 TL’den az olmaması düzenlenmiştir.


Bu düzenlemeler kapsamındaki tüm vatandaşlarımızın 1 Nisan tarihinden geçerli olarak oluşan aylık farkları 7 Nisan tarihi itibariyle hesaplarına yatırılacaktır.


Tahsis numarasına göre emekli maaş günleri belli oldu
Tahsis numarasına göre emekli maaş günleri belli oldu

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#Gazi emekli maaşları
#korucu emekli maaşları
#Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
#Cumhurbaşkanı Erdoğan
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